«Связной» намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве

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Банки. Нижневартовск, связной
Цифровой ретейлер намерен закрыть юридическое лицо Фото:

ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Запись об этом опубликована на Федресурсе.

«Заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Сеть Связной“ банкротом», — написано в тексте документа. Причины такого решения не оглашаются, кроме того, что «у ООО появились признаки банкротства».

В январе 2023 года суд взыскал со «Связного» задолженность в размере 5 миллиардов рублей. В декабре 2022 года суд удовлетворил иск о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа, сообщает «Интерфакс».

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ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Запись об этом опубликована на Федресурсе. «Заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Сеть Связной“ банкротом», — написано в тексте документа. Причины такого решения не оглашаются, кроме того, что «у ООО появились признаки банкротства». В январе 2023 года суд взыскал со «Связного» задолженность в размере 5 миллиардов рублей. В декабре 2022 года суд удовлетворил иск о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа, сообщает «Интерфакс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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