«Связной» намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве

14 февраля 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Цифровой ретейлер намерен закрыть юридическое лицо Фото: Александр Елизаров © URA.RU ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Запись об этом опубликована на Федресурсе. «Заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Сеть Связной“ банкротом», — написано в тексте документа. Причины такого решения не оглашаются, кроме того, что «у ООО появились признаки банкротства». В январе 2023 года суд взыскал со «Связного» задолженность в размере 5 миллиардов рублей. В декабре 2022 года суд удовлетворил иск о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа, сообщает «Интерфакс».

ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Запись об этом опубликована на Федресурсе. «Заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Сеть Связной“ банкротом», — написано в тексте документа. Причины такого решения не оглашаются, кроме того, что «у ООО появились признаки банкротства». В январе 2023 года суд взыскал со «Связного» задолженность в размере 5 миллиардов рублей. В декабре 2022 года суд удовлетворил иск о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа, сообщает «Интерфакс».