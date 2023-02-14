«Связной» намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Цифровой ретейлер намерен закрыть юридическое лицо
ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Запись об этом опубликована на Федресурсе.
«Заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Сеть Связной“ банкротом», — написано в тексте документа. Причины такого решения не оглашаются, кроме того, что «у ООО появились признаки банкротства».
В январе 2023 года суд взыскал со «Связного» задолженность в размере 5 миллиардов рублей. В декабре 2022 года суд удовлетворил иск о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа, сообщает «Интерфакс».
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