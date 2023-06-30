Правительство Тюменской области планирует усилить туристическую базу Тобольска

До 2030 года власти планируют усилить туристическую мощь Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Тюменской области совместно с компанией «Сибур» разработало план туристического каркаса Тобольска. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Программа была представлена на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым 30 июня.

«Чтобы сделать Тобольск более привлекательным для туристов и улучшить качество жизни горожан, планируется с 2025 до 2030 года обустроить городскую набережную с центром впечатлений, пляжем, рестораном на 100 мест, семейным кафе и причалом для водного транспорта. А также построить концертный зал и проложить рекреационные маршруты и экологические тропы в городских лесах и парке», — такой доклад представил мэр Тобольска Максим Афанасьев на встрече с министром Решетниковым, губернатором Александром Моором и полпредом Владимиром Якушевым.

Также мэр отметил, что в городе необходимо реставрировать старинные здания в Нижнем Посаде и разместить там объекты общепита и сервиса. Афанасьев добавил, что новая концепция — это не только экономическое благосостояние региона, но и стратегия развития города на благо его жителей.

Накануне с рабочим визитом в Тюменскую область приехал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Ранее он оценил строительство первого в Тобольске четырехзвездочного отеля.