30 июня 2023

Челябинский завод и армейский поставщик попали в санкционный список Зеленского

«ЧТЗ-Уралтрак» и НПО «Зюраткуль» оказались под санкциями президента Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский наложил санкции на челябинские предприятия Фото:
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Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак») и поставщик обмундирования для армии ООО НПО «Зюраткуль» (Сатка) попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Ввести санкции сроком на 10 лет в отношении ООО НПО „Зюраткуль“ (Челябинская область, город Сатка). […] В отношении ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ (Челябинск)», — говорится в санкционном списке.

ООО НПО «Зюраткуль» выполняет госзаказы на поставку армейских костюмов, бронезащиты, комплектов боевых снаряжений, палаток, брезентов и прочего. «ЧТЗ-Уралтрак», входит в «Уралвагонзавод», выпускает двигатели для боевых машин — танков, самоходных артиллерийских установок и прочих.

В конце мая в санкционный список Зеленского уже попали крупные предприятия Челябинской области. Это ЧКПЗ, «Станкомаш» и Ашинский метзавод.

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Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак») и поставщик обмундирования для армии ООО НПО «Зюраткуль» (Сатка) попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Ввести санкции сроком на 10 лет в отношении ООО НПО „Зюраткуль“ (Челябинская область, город Сатка). […] В отношении ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ (Челябинск)», — говорится в санкционном списке. ООО НПО «Зюраткуль» выполняет госзаказы на поставку армейских костюмов, бронезащиты, комплектов боевых снаряжений, палаток, брезентов и прочего. «ЧТЗ-Уралтрак», входит в «Уралвагонзавод», выпускает двигатели для боевых машин — танков, самоходных артиллерийских установок и прочих. В конце мая в санкционный список Зеленского уже попали крупные предприятия Челябинской области. Это ЧКПЗ, «Станкомаш» и Ашинский метзавод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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