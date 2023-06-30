Челябинский завод и армейский поставщик попали в санкционный список Зеленского

«ЧТЗ-Уралтрак» и НПО «Зюраткуль» оказались под санкциями президента Украины

01 июля 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский наложил санкции на челябинские предприятия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак») и поставщик обмундирования для армии ООО НПО «Зюраткуль» (Сатка) попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Ввести санкции сроком на 10 лет в отношении ООО НПО „Зюраткуль“ (Челябинская область, город Сатка). […] В отношении ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ (Челябинск)», — говорится в санкционном списке. ООО НПО «Зюраткуль» выполняет госзаказы на поставку армейских костюмов, бронезащиты, комплектов боевых снаряжений, палаток, брезентов и прочего. «ЧТЗ-Уралтрак», входит в «Уралвагонзавод», выпускает двигатели для боевых машин — танков, самоходных артиллерийских установок и прочих. В конце мая в санкционный список Зеленского уже попали крупные предприятия Челябинской области. Это ЧКПЗ, «Станкомаш» и Ашинский метзавод.

Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак») и поставщик обмундирования для армии ООО НПО «Зюраткуль» (Сатка) попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Ввести санкции сроком на 10 лет в отношении ООО НПО „Зюраткуль“ (Челябинская область, город Сатка). […] В отношении ООО „Челябинский тракторный завод — Уралтрак“ (Челябинск)», — говорится в санкционном списке. ООО НПО «Зюраткуль» выполняет госзаказы на поставку армейских костюмов, бронезащиты, комплектов боевых снаряжений, палаток, брезентов и прочего. «ЧТЗ-Уралтрак», входит в «Уралвагонзавод», выпускает двигатели для боевых машин — танков, самоходных артиллерийских установок и прочих. В конце мая в санкционный список Зеленского уже попали крупные предприятия Челябинской области. Это ЧКПЗ, «Станкомаш» и Ашинский метзавод.