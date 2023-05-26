Зеленский ввел санкции против крупнейших челябинских заводов

Несколько крупных предприятий из Челябинской области, такие как ЧКПЗ, «Станкомаш» и Ашинский метзавод, вошли в новый санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Санкции вводятся на срок 10 лет указом президента Украины от 27 мая. Блокировка активов временно лишает права пользоваться и распоряжаться ими», — говорится в тексте указа.
Под санкции попал ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ принадлежит семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга), ООО «Станкомаш» (Челябинск), ПАО «Ашинский металлургический завод», ООО «Торговый дом Златоустовский электрометаллургический завод», АО «Дорожный центр внедрения город Челябинск», ООО «Научно-исследовательский институт точной механики» (Челябинск), ООО «Торговый дом Промснабэлектро» (Миасс).
Ранее Зеленский ввел санкции против челябинского создателя робота «FEDOR». Его производят на АО «Производственный комплекс научно-производственного объединения «Андроидная техника» города Магнитогорска.
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