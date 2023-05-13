Самоходные орудия с челябинскими двигателями нанесли удар по позициям ВСУ. Видео

14 мая 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Двигатели к самоходным артиллерийским установкам «Акация» делают на ЧТЗ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самоходные артиллерийские установки «Акация», двигатели для которых делают на челябинском предприятии «ЧТЗ-УРАЛТРАК», нанесли удары по позициям ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М „Акация“ с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника. После нанесения удара расчеты САУ меняют огневую позицию и ведут огонь по выявленным огневые точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь незамеченными для артиллерии противника», — говорится в сообщении министерства. Моторное производство ЧТЗ выпускает широкий спектр дизельных двигателей мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники, а также всех необходимых запасных частей к ним. Двигателями ЧТЗ оснащаются танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С» и «Коалиция-СВ».

Самоходные артиллерийские установки «Акация», двигатели для которых делают на челябинском предприятии «ЧТЗ-УРАЛТРАК», нанесли удары по позициям ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М „Акация“ с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники противника. После нанесения удара расчеты САУ меняют огневую позицию и ведут огонь по выявленным огневые точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь незамеченными для артиллерии противника», — говорится в сообщении министерства. Моторное производство ЧТЗ выпускает широкий спектр дизельных двигателей мощностью до 1500 л. с. для российской бронетанковой техники, а также всех необходимых запасных частей к ним. Двигателями ЧТЗ оснащаются танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С» и «Коалиция-СВ».