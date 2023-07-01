Зеленский оправдался за медленное контрнаступление

Медленный темп наступления украинской армии объясняется необходимостью защиты солдат ВСУ от верной смерти, которая их ожидает на минных полях, пролегающих на пути армии Украины. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, так как мы не можем посылать наших солдат на верную смерть», — передает слова Зеленского El Pais. Он относит сомнения партнеров по НАТО относительно украинского прогресса в наступлении к «политиканству» и обвиняет альянс в задержке поставок артиллерии. Зеленский выразил благодарность западным странам за поддержку. При этом украинский президент призывал к дальнейшему предоставлению помощи.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил свое недовольство Западом. Украинское командование раздражает множество заявлений о медленном прогрессе в контрнаступлении войск.
Медленный темп наступления украинской армии объясняется необходимостью защиты солдат ВСУ от верной смерти, которая их ожидает на минных полях, пролегающих на пути армии Украины. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, так как мы не можем посылать наших солдат на верную смерть», — передает слова Зеленского El Pais. Он относит сомнения партнеров по НАТО относительно украинского прогресса в наступлении к «политиканству» и обвиняет альянс в задержке поставок артиллерии. Зеленский выразил благодарность западным странам за поддержку. При этом украинский президент призывал к дальнейшему предоставлению помощи. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил свое недовольство Западом. Украинское командование раздражает множество заявлений о медленном прогрессе в контрнаступлении войск.