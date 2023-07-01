Зеленский оправдался за медленное контрнаступление

01 июля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Запад задерживает некоторые поставки артиллерии, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медленный темп наступления украинской армии объясняется необходимостью защиты солдат ВСУ от верной смерти, которая их ожидает на минных полях, пролегающих на пути армии Украины. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, так как мы не можем посылать наших солдат на верную смерть», — передает слова Зеленского El Pais. Он относит сомнения партнеров по НАТО относительно украинского прогресса в наступлении к «политиканству» и обвиняет альянс в задержке поставок артиллерии. Зеленский выразил благодарность западным странам за поддержку. При этом украинский президент призывал к дальнейшему предоставлению помощи. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил свое недовольство Западом. Украинское командование раздражает множество заявлений о медленном прогрессе в контрнаступлении войск.

Медленный темп наступления украинской армии объясняется необходимостью защиты солдат ВСУ от верной смерти, которая их ожидает на минных полях, пролегающих на пути армии Украины. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, так как мы не можем посылать наших солдат на верную смерть», — передает слова Зеленского El Pais. Он относит сомнения партнеров по НАТО относительно украинского прогресса в наступлении к «политиканству» и обвиняет альянс в задержке поставок артиллерии. Зеленский выразил благодарность западным странам за поддержку. При этом украинский президент призывал к дальнейшему предоставлению помощи. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил свое недовольство Западом. Украинское командование раздражает множество заявлений о медленном прогрессе в контрнаступлении войск.