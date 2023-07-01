Основатель Georgian Airways ответил на санкции Зеленского

Основатель Georgian Airways заявил, что его не интересуют санкции Зеленского

01 июля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Санкции Владимира Зеленского не вызывают большого интереса, заявил Тамаз Гаиашвили Фото: Официальный сайт президента Украины Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые были введены президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его компании. Об этом рассказал сам Тамаз Гаиашвили. «Меня вообще не интересует кто там что вводит против меня», — передает слова Гаиашвили ТАСС. Он добавил, что тема санкций Зеленского вообще не привлекает его внимания. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 291 юридического лица. В данный санкционный список попала и компания Georgian Airways за возобновление авиасообщения с РФ.

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые были введены президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его компании. Об этом рассказал сам Тамаз Гаиашвили. «Меня вообще не интересует кто там что вводит против меня», — передает слова Гаиашвили ТАСС. Он добавил, что тема санкций Зеленского вообще не привлекает его внимания. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 291 юридического лица. В данный санкционный список попала и компания Georgian Airways за возобновление авиасообщения с РФ.