Основатель Georgian Airways ответил на санкции Зеленского

Санкции Владимира Зеленского не вызывают большого интереса, заявил Тамаз Гаиашвили
Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые были введены президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его компании. Об этом рассказал сам Тамаз Гаиашвили.
«Меня вообще не интересует кто там что вводит против меня», — передает слова Гаиашвили ТАСС. Он добавил, что тема санкций Зеленского вообще не привлекает его внимания.
Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 291 юридического лица. В данный санкционный список попала и компания Georgian Airways за возобновление авиасообщения с РФ.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.