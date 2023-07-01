Основатель Georgian Airways ответил на санкции Зеленского

Основатель Georgian Airways заявил, что его не интересуют санкции Зеленского
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Санкции Владимира Зеленского не вызывают большого интереса, заявил Тамаз Гаиашвили Фото:

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые были введены президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его компании. Об этом рассказал сам Тамаз Гаиашвили.

«Меня вообще не интересует кто там что вводит против меня», — передает слова Гаиашвили ТАСС. Он добавил, что тема санкций Зеленского вообще не привлекает его внимания.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 291 юридического лица. В данный санкционный список попала и компания Georgian Airways за возобновление авиасообщения с РФ.

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Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ему не интересны санкции, которые были введены президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его компании. Об этом рассказал сам Тамаз Гаиашвили. «Меня вообще не интересует кто там что вводит против меня», — передает слова Гаиашвили ТАСС. Он добавил, что тема санкций Зеленского вообще не привлекает его внимания. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против 291 юридического лица. В данный санкционный список попала и компания Georgian Airways за возобновление авиасообщения с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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