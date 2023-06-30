30 июня 2023

Участники СВО поблагодарили курганцев за гуманитарную помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, армия, военные, солдаты, призывники
Бойцы поблагодарили жителей округа за помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции (СВО) поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за гуманитарную помощь. Видео опубликовано на странице управделами администрации Куртамыша Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарим жителей Куртамышского муниципального округа за предоставленную гуманитарную помощь. Враг будет повержен, победа будет за нами», — поблагодарили бойцы.

Галина Булатова отметила, что жители округа «ждут бойцов с победой». «Берегите себя, мальчики! Мы в вас верим!», — написала она.

Ранее URA.RU писало, что участник СВО поблагодарил шадринцев за новое дорогостоящее оборудование. Деньги на технику были собраны благодаря местным предпринимателям и промышленникам.

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Участники специальной военной операции (СВО) поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за гуманитарную помощь. Видео опубликовано на странице управделами администрации Куртамыша Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте». «Благодарим жителей Куртамышского муниципального округа за предоставленную гуманитарную помощь. Враг будет повержен, победа будет за нами», — поблагодарили бойцы. Галина Булатова отметила, что жители округа «ждут бойцов с победой». «Берегите себя, мальчики! Мы в вас верим!», — написала она. Ранее URA.RU писало, что участник СВО поблагодарил шадринцев за новое дорогостоящее оборудование. Деньги на технику были собраны благодаря местным предпринимателям и промышленникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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