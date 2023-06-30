Участники специальной военной операции (СВО) поблагодарили жителей Куртамышского муниципального округа за гуманитарную помощь. Видео опубликовано на странице управделами администрации Куртамыша Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте».
«Благодарим жителей Куртамышского муниципального округа за предоставленную гуманитарную помощь. Враг будет повержен, победа будет за нами», — поблагодарили бойцы.
Галина Булатова отметила, что жители округа «ждут бойцов с победой». «Берегите себя, мальчики! Мы в вас верим!», — написала она.
Ранее URA.RU писало, что участник СВО поблагодарил шадринцев за новое дорогостоящее оборудование. Деньги на технику были собраны благодаря местным предпринимателям и промышленникам.
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