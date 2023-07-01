В Харьковской области началась принудительная эвакуация

Ганчев: украинские власти вывозят имущество харьковских предприятий
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, дрг, stock
Витай Ганчев заявил, что украинские военные вывозят все, что находят в опустевших домах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Харькове украинские власти заставляют жителей эвакуироваться и вывозят имущество местных предприятий. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, бойцы ВСУ занимаются мародерством.

«Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определенные действия, о чем нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область. Украинские власти вывозят имущество харьковских предприятий», — заявил Ганчев в беседе с ТАСС. По его словам, ВСУ занимаются мародерством. Он отметил, что украинские военные забирают все, что находят в опустевших домах.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что власти Украины хотят оставить города Сумы и Харьков. Он отметил, что украинские бойцы укрепляют свою оборону на второй линии.

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В Харькове украинские власти заставляют жителей эвакуироваться и вывозят имущество местных предприятий. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, бойцы ВСУ занимаются мародерством. «Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определенные действия, о чем нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область. Украинские власти вывозят имущество харьковских предприятий», — заявил Ганчев в беседе с ТАСС. По его словам, ВСУ занимаются мародерством. Он отметил, что украинские военные забирают все, что находят в опустевших домах. Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что власти Украины хотят оставить города Сумы и Харьков. Он отметил, что украинские бойцы укрепляют свою оборону на второй линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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