В Харьковской области началась принудительная эвакуация

В Харькове украинские власти заставляют жителей эвакуироваться и вывозят имущество местных предприятий. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, бойцы ВСУ занимаются мародерством.
«Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определенные действия, о чем нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область. Украинские власти вывозят имущество харьковских предприятий», — заявил Ганчев в беседе с ТАСС. По его словам, ВСУ занимаются мародерством. Он отметил, что украинские военные забирают все, что находят в опустевших домах.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что власти Украины хотят оставить города Сумы и Харьков. Он отметил, что украинские бойцы укрепляют свою оборону на второй линии.
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