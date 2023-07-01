В Харьковской области началась принудительная эвакуация

Ганчев: украинские власти вывозят имущество харьковских предприятий

01 июля 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Витай Ганчев заявил, что украинские военные вывозят все, что находят в опустевших домах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове украинские власти заставляют жителей эвакуироваться и вывозят имущество местных предприятий. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, бойцы ВСУ занимаются мародерством. «Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определенные действия, о чем нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область. Украинские власти вывозят имущество харьковских предприятий», — заявил Ганчев в беседе с ТАСС. По его словам, ВСУ занимаются мародерством. Он отметил, что украинские военные забирают все, что находят в опустевших домах. Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что власти Украины хотят оставить города Сумы и Харьков. Он отметил, что украинские бойцы укрепляют свою оборону на второй линии.

В Харькове украинские власти заставляют жителей эвакуироваться и вывозят имущество местных предприятий. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, бойцы ВСУ занимаются мародерством. «Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определенные действия, о чем нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область. Украинские власти вывозят имущество харьковских предприятий», — заявил Ганчев в беседе с ТАСС. По его словам, ВСУ занимаются мародерством. Он отметил, что украинские военные забирают все, что находят в опустевших домах. Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что власти Украины хотят оставить города Сумы и Харьков. Он отметил, что украинские бойцы укрепляют свою оборону на второй линии.