Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару

Автоэксперт Ларин: в жару водителям следует проверять радиатор, чтобы избежать перегрева двигателя

02 июля 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Раз в месяц нужно проверять уровень антифриза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перед началом жарких дней автолюбителям следует проверить радиаторы и уровень антифриза, чтобы не допустить перегрева двигателя. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Владимир Ларин. «В преддверии жары нужно посмотреть радиаторы, заглянуть между ними. Нужно проверить, чтобы не было грязи и пуха. Есть такая процедура, как промывка радиаторов. На некоторых машинах делают без снятия, а на других нужно снимать, промывать. Если начинает закипать, то включаете печку на максимум, чтобы отобрать тепло у двигателя», — сказал Владимир Ларин. Также автолюбителям следует проверить уровень антифриза, напомнил собеседник агентства. «Если давно не меняли антифриз, то не помешает сделать процедуру замены. Как раз, когда будете делать инспекцию радиаторов. Можно хотя бы раз в месяц заглядывать под капот, проверять уровень антифриза, а менять раз в 3-5 лет», — добавил автоэксперт. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве на следующей неделе ожидаются до 28 градусов тепла днем и «тропически» теплые ночи. Жара ожидается и на Урале. Синоптик Алексей Пулин сообщил о тропической воздушной массе со стороны среднеазиатской части Прикаспия, которая распространится на Южный и Средний Урал.

Перед началом жарких дней автолюбителям следует проверить радиаторы и уровень антифриза, чтобы не допустить перегрева двигателя. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Владимир Ларин. «В преддверии жары нужно посмотреть радиаторы, заглянуть между ними. Нужно проверить, чтобы не было грязи и пуха. Есть такая процедура, как промывка радиаторов. На некоторых машинах делают без снятия, а на других нужно снимать, промывать. Если начинает закипать, то включаете печку на максимум, чтобы отобрать тепло у двигателя», — сказал Владимир Ларин. Также автолюбителям следует проверить уровень антифриза, напомнил собеседник агентства. «Если давно не меняли антифриз, то не помешает сделать процедуру замены. Как раз, когда будете делать инспекцию радиаторов. Можно хотя бы раз в месяц заглядывать под капот, проверять уровень антифриза, а менять раз в 3-5 лет», — добавил автоэксперт. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве на следующей неделе ожидаются до 28 градусов тепла днем и «тропически» теплые ночи. Жара ожидается и на Урале. Синоптик Алексей Пулин сообщил о тропической воздушной массе со стороны среднеазиатской части Прикаспия, которая распространится на Южный и Средний Урал.