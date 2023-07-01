01 июля 2023

Протестующие совершили покушение на семью французского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Нож. Екатеринбург, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление, нож
Жену Венсана Жанбрюна атаковали в доме Фото:

Ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна ранены в ходе протестов. Митингующие напали на семью в доме мэра. Об этом сообщил сам глава города в соцсетях.

«Мой дом подвергся нападению, а моя семья стала жертвой пресассината», — написал Жанбрюн в своем twitter-аккаунте. Его супруга и один из его детей пострадали в ходе нападения. Он уточнил, что это случилось 1 июля. Мэр добавил, что будет и дальше защищать свою республику, несмотря ни на что. «Я не отступлю», — заключил Жанбрюн.

Протесты во Франции начались в конце июня 2023 года из-за убийства полицейскими 17-летнего темнокожего подростка. Полиция арестовала уже более 300 протестующих, передает телеканал 360. Митингующие во время беспорядков осквернили мемориал жертвам холокоста, пишет «Царьград». Позже протесты перекинулись на Швейцарию и Бельгию.

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Ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна ранены в ходе протестов. Митингующие напали на семью в доме мэра. Об этом сообщил сам глава города в соцсетях. «Мой дом подвергся нападению, а моя семья стала жертвой пресассината», — написал Жанбрюн в своем twitter-аккаунте. Его супруга и один из его детей пострадали в ходе нападения. Он уточнил, что это случилось 1 июля. Мэр добавил, что будет и дальше защищать свою республику, несмотря ни на что. «Я не отступлю», — заключил Жанбрюн. Протесты во Франции начались в конце июня 2023 года из-за убийства полицейскими 17-летнего темнокожего подростка. Полиция арестовала уже более 300 протестующих, передает телеканал 360. Митингующие во время беспорядков осквернили мемориал жертвам холокоста, пишет «Царьград». Позже протесты перекинулись на Швейцарию и Бельгию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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