Протестующие совершили покушение на семью французского мэра

02 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Жену Венсана Жанбрюна атаковали в доме Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна ранены в ходе протестов. Митингующие напали на семью в доме мэра. Об этом сообщил сам глава города в соцсетях. «Мой дом подвергся нападению, а моя семья стала жертвой пресассината», — написал Жанбрюн в своем twitter-аккаунте. Его супруга и один из его детей пострадали в ходе нападения. Он уточнил, что это случилось 1 июля. Мэр добавил, что будет и дальше защищать свою республику, несмотря ни на что. «Я не отступлю», — заключил Жанбрюн. Протесты во Франции начались в конце июня 2023 года из-за убийства полицейскими 17-летнего темнокожего подростка. Полиция арестовала уже более 300 протестующих, передает телеканал 360. Митингующие во время беспорядков осквернили мемориал жертвам холокоста, пишет «Царьград». Позже протесты перекинулись на Швейцарию и Бельгию.

Ребенок и жена мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна ранены в ходе протестов. Митингующие напали на семью в доме мэра. Об этом сообщил сам глава города в соцсетях. «Мой дом подвергся нападению, а моя семья стала жертвой пресассината», — написал Жанбрюн в своем twitter-аккаунте. Его супруга и один из его детей пострадали в ходе нападения. Он уточнил, что это случилось 1 июля. Мэр добавил, что будет и дальше защищать свою республику, несмотря ни на что. «Я не отступлю», — заключил Жанбрюн. Протесты во Франции начались в конце июня 2023 года из-за убийства полицейскими 17-летнего темнокожего подростка. Полиция арестовала уже более 300 протестующих, передает телеканал 360. Митингующие во время беспорядков осквернили мемориал жертвам холокоста, пишет «Царьград». Позже протесты перекинулись на Швейцарию и Бельгию.