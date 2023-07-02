Baza: россиянка должна Wildberries почти 90 тысяч за фейковый заказ

Россиянку обязали заплатить за отмену заказа более 80 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Через аккаунт на Wildberries жительницы Вологды Анастасии неизвестные заказали 865 кремов на 200 тысяч рублей, которые девушка сможет забрать только в Амурской области. Сама девушка утверждает, что не заказывала товар, однако за отмену покупки она будет вынуждена заплатить сервису более 80 тысяч рублей, сообщили в СМИ.

«На аккаунт женщины из Вологодской области заказали 865 кремов на 200 тысяч рублей <…> По новым правилам площадки за отказ по каждому товару спишется плата за его доставку обратно на склад — по 100 рублей за позицию. То есть Анастасия после 14 июля окажется должна Wildberries 86,5 тысяч рублей», — сообщили в telegram-канале Baza.

Девушка обращалась в поддержку сервиса, однако там отказались отменять покупку и сообщили, что она самостоятельно оформила заказ, добавили в соцсети. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Нового Уренгоя заблокировала техподдержка Wildberries за то, что она пыталась вернуть деньги за товар, который не заказывала. Девушка утверждала, что из-за сбоев в приложении задвоились позиции, за возврат которых списали деньги, хотя обещали этого не делать.