Волонтеры выпустили важное обращение к свердловчанам, желающим помочь с похоронами Далера Бобиева

«ЛизаАлерт» не ведет сбор средств на похороны Далера Бобиева

02 июля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Мошенники притворяются волонтерами, желающими помочь с похоронами Далера Бобиева Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не ведет сбор средств на похороны погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева. С таким обращением, предостерегая свердловчан от мошенников, выступили волонтеры в соцсети. «„ЛизаАлерт“ Свердловской области не ведет сбор средств на похороны погибшего Далера Бобиева. Поиски 6-летнего Далера Бобиева потрясли всех нас. К сожалению, на волне общей скорби активизировались мошенники!» — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсети. По словам поисковиков, мошенники представляются членами отряда и просят свердловчан отправить деньги, которые якобы пойдут на организацию похорон Далера Бобиева. «Если кто-то от имени отряда или как доброволец „ЛизаАлерт“ требует с вас деньги — это не доброволец, а мошенник!» — заключили волонтеры. Поиски Далера Бобиева начались 26 июня. Спустя несколько дней волонтеры нашли мальчика мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что ребенка убили 3 декабря 2022 года. Приемная мать Далера Бобиева призналась в содеянном, однако заявляет, что к гибели привел несчастный случай. Теперь она будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется спецотдел свердловских следователей.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не ведет сбор средств на похороны погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева. С таким обращением, предостерегая свердловчан от мошенников, выступили волонтеры в соцсети. «„ЛизаАлерт“ Свердловской области не ведет сбор средств на похороны погибшего Далера Бобиева. Поиски 6-летнего Далера Бобиева потрясли всех нас. К сожалению, на волне общей скорби активизировались мошенники!» — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в соцсети. По словам поисковиков, мошенники представляются членами отряда и просят свердловчан отправить деньги, которые якобы пойдут на организацию похорон Далера Бобиева. «Если кто-то от имени отряда или как доброволец „ЛизаАлерт“ требует с вас деньги — это не доброволец, а мошенник!» — заключили волонтеры. Поиски Далера Бобиева начались 26 июня. Спустя несколько дней волонтеры нашли мальчика мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что ребенка убили 3 декабря 2022 года. Приемная мать Далера Бобиева призналась в содеянном, однако заявляет, что к гибели привел несчастный случай. Теперь она будет находиться в СИЗО до 26 августа, а расследованием дела займется спецотдел свердловских следователей.