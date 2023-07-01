01 июля 2023

«Новые люди» отдали УГМК два округа на выборах в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии «Новые люди». Екатеринбург
Партконференция «Новых людей» прошла днем 2 июля Фото:

«Новые люди» отдали УГМК не только первое место в общегородском списке на выборах в гордуму Екатеринбурга, но и как минимум два округа. По данным URA.RU, компания попросила выдвинуть в округе №16 актрису театра «Сцена» Елену Щетникову, а в округе №12 — сотрудника Россельхознадзора Алексея Чиркова.

Серьезного финансирования у этих кандидатов, впрочем, не будет, анонсировал информированный источник. «Цель их выдвижения, вероятно, в том, чтобы от партии в этих территориях пошли кандидаты, не способные навязать конкуренцию единороссам, которых ведет мэрия», — предположил собеседник. В округе №16 губернатор Евгений Куйвашев согласовал юриста РМК Алексея Шестакова, а в округе №12 — депутата Виталия Чачина, близкого к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»). Кстати, как и анонсировало URA.RU, представителей Кочеткова и его антимэрского пула в списках «Новых людей» нет — партия отказалась от сотрудничества.

Конференция регионального отделения партии «Новые люди». Екатеринбург
Лицом кампании НЛ будет Сергей Козлов
Фото:

Ее список возглавил глава ГК «Априори» Сергей Козлов, плотно сотрудничающий с УГМК. На втором, полупроходном, месте — «временно неработающий» Егор Невидимов, третьем — директор спортшколы рекорд Иван Герасимов, на четвертом — ведущий Ярослав Бородин из Театра эстрады, личный конферансье мэра Алексея Орлова.

Фамилии кандидатов были объявлены на партконференции. А накануне своих кандидатов представила ЛДПР. Как и «Новые люди», она на этих выборах работает с горадминистрацией и ее партнерами.

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«Новые люди» отдали УГМК не только первое место в общегородском списке на выборах в гордуму Екатеринбурга, но и как минимум два округа. По данным URA.RU, компания попросила выдвинуть в округе №16 актрису театра «Сцена» Елену Щетникову, а в округе №12 — сотрудника Россельхознадзора Алексея Чиркова. Серьезного финансирования у этих кандидатов, впрочем, не будет, анонсировал информированный источник. «Цель их выдвижения, вероятно, в том, чтобы от партии в этих территориях пошли кандидаты, не способные навязать конкуренцию единороссам, которых ведет мэрия», — предположил собеседник. В округе №16 губернатор Евгений Куйвашев согласовал юриста РМК Алексея Шестакова, а в округе №12 — депутата Виталия Чачина, близкого к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»). Кстати, как и анонсировало URA.RU, представителей Кочеткова и его антимэрского пула в списках «Новых людей» нет — партия отказалась от сотрудничества. Ее список возглавил глава ГК «Априори» Сергей Козлов, плотно сотрудничающий с УГМК. На втором, полупроходном, месте — «временно неработающий» Егор Невидимов, третьем — директор спортшколы рекорд Иван Герасимов, на четвертом — ведущий Ярослав Бородин из Театра эстрады, личный конферансье мэра Алексея Орлова. Фамилии кандидатов были объявлены на партконференции. А накануне своих кандидатов представила ЛДПР. Как и «Новые люди», она на этих выборах работает с горадминистрацией и ее партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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