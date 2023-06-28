Три партии отказались продаваться соперникам мэра Екатеринбурга

28 июня 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

Александр Ивачев от переговоров с лагерем Кочеткова открещивается Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Новые люди» и КПРФ отказались сотрудничать с антимэрской коалицией миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») на выборах в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, такое же решение с большой долей вероятности на конференции 1 июля утвердит ЛДПР. Если это произойдет, все три партии, как и планировалось изначально, будут работать с мэрией и ее спонсорами. Как писало URA.RU, с «Новыми людьми» мэрия договорилась еще на старте кампании — при финансовой поддержке УГМК. С КПРФ — примерно тогда же, но третьей стороной выступила другая металлургическая компания. Однако в июне Кочетков и его окружение — на фоне непростых переговоров со «Справедливой Россией» — предприняли попытки «перекупить» партийных боссов. «Насколько я знаю, „Новым людям“ предлагали очень большие деньги, однако московское руководство не захотело участвовать в конфликте в Екатеринбурге, поэтому решило следовать давнему соглашению с администрацией. Логика у КПРФ, видимо, была такая же», — допустил источник агентства. Новость по теме Миллиардер готовит запасной план борьбы с мэром Екатеринбурга Глава реготделения НЛ Рант Агаджанян на момент публикации был недоступен для комментариев. Секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заявил корреспонденту, что ни в каких коалициях не участвует и при выдвижении кандидатов ориентируется на партийный актив. Лидер свердловской ЛДПР Александр Каптюг предложил дождаться конференции 1 июля, где будут названы фамилии его кандидатов. Если Кочетков и его окружение в итоге не сумеют убедить руководство «Справедливой России», выдвигать своих кандидатов, проигравших в праймериз «Единой России», бизнесмену придется от «Яблока» (партии-противника СВО) или по сбору подписей. Конференция СР намечена на 8 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Новые люди» и КПРФ отказались сотрудничать с антимэрской коалицией миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») на выборах в гордуму Екатеринбурга. По данным URA.RU, такое же решение с большой долей вероятности на конференции 1 июля утвердит ЛДПР. Если это произойдет, все три партии, как и планировалось изначально, будут работать с мэрией и ее спонсорами. Как писало URA.RU, с «Новыми людьми» мэрия договорилась еще на старте кампании — при финансовой поддержке УГМК. С КПРФ — примерно тогда же, но третьей стороной выступила другая металлургическая компания. Однако в июне Кочетков и его окружение — на фоне непростых переговоров со «Справедливой Россией» — предприняли попытки «перекупить» партийных боссов. «Насколько я знаю, „Новым людям“ предлагали очень большие деньги, однако московское руководство не захотело участвовать в конфликте в Екатеринбурге, поэтому решило следовать давнему соглашению с администрацией. Логика у КПРФ, видимо, была такая же», — допустил источник агентства. Глава реготделения НЛ Рант Агаджанян на момент публикации был недоступен для комментариев. Секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заявил корреспонденту, что ни в каких коалициях не участвует и при выдвижении кандидатов ориентируется на партийный актив. Лидер свердловской ЛДПР Александр Каптюг предложил дождаться конференции 1 июля, где будут названы фамилии его кандидатов. Если Кочетков и его окружение в итоге не сумеют убедить руководство «Справедливой России», выдвигать своих кандидатов, проигравших в праймериз «Единой России», бизнесмену придется от «Яблока» (партии-противника СВО) или по сбору подписей. Конференция СР намечена на 8 июля.