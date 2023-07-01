«Яблоко» страхует противников мэра Екатеринбурга

Сам Максим Петлин говорит, что причина переноса конференции в другом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Яблоко» изменило собственный график на выборах в гордуму Екатеринбурга в интересах антимэрского альянса миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Изначально предполагалось, что партия назовет фамилии кандидатов 2 июля, но конференцию перенесли на 9-е.

Источник URA.RU утверждает, что причина в том, что сделка между Кочетковым и «Справедливой Россией» срывается, и «Яблоко» в этих условиях — единственная площадка, от которой бизнесмен может повести своих людей в думу без сбора подписей. Представителем Кочеткова в «Яблоке» называют действующего депутата Константина Киселева, который, скорее всего, и возглавит общегородской список.

Глава реготделения «Яблока» Максим Петлин, впрочем, заявил, что перенос даты произошел вообще по другой причине. «Я только 23 июня вышел из отпуска. Думал, ко 2-му успеем подготовить [конференцию]. Но не успели — в том числе потому, что не у всех кандидатов готовы документы. Решили все сделать нормально 9-го», — объяснил политик. Список кандидатов от партии, по его словам, «более-менее сформирован, но есть еще пустые округа». «В основном мы делаем ставку на членов партии. Возможно, кто-то еще появится [в списках], переговоры идут», — добавил Петлин.

Как писало URA.RU, на фоне непростых торгов с эсерами команда Кочеткова пыталась договориться по отдельным округам с КПРФ, «Новыми людьми» и ЛДПР. Но те отказались.