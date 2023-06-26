Миллиардер готовит запасной план борьбы с мэром Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов по итогам выборов хочет получить максимально подконтрольную думу Фото:

Бизнесмен Виталий Кочетков («Мотив»), который возглавляет антимэрскую коалицию на выборах в гордуму Екатеринбурга, готовит «план Б» на случай, если не сможет повести своих кандидатов, проигравших в праймериз «Единой России», от «Справедливой России» или ЛДПР. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к команде.

По словам собеседника, Кочетков и его некий «представитель» — предположительно, доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, работающий в интересах бизнесмена, — ведут переговоры с КПРФ и «Новыми людьми». Хотя эти партии ранее договорились с горадминистрацией — в частности, НЛ с подачи мэра Алексея Орлова проспонсирует УГМК.

Новость по теме
Миллиардеры надавили на лидера свердловских эсеров, чтобы помочь мэру Екатеринбурга

«Речь не идет о „франшизе“ (то есть полной покупке списков — прим. ред.), как в случае с эсерами, ЛДПР и „Яблоком“ (эту площадку, впрочем, участники альянса всерьез не рассматривают — прим. ред.). Предмет разговоров — возможность повести от той или иной партии людей в конкретных округах, точечно», — уточнил источник. Сами Кочетков и Хазеев от комментариев для СМИ отказываются.

Как писало URA.RU, Орлов по итогам выборов хочет сократить большую фракцию Кочеткова в гордуме. Миллиардер решил оспорить этот план еще на этапе праймериз ЕР, но все его кандидаты, не согласованные Куйвашевым, проиграли. Сделка с «системной» партией необходима для того, чтобы эти кандидаты могли принять участие в основной кампании без сбора подписей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен Виталий Кочетков («Мотив»), который возглавляет антимэрскую коалицию на выборах в гордуму Екатеринбурга, готовит «план Б» на случай, если не сможет повести своих кандидатов, проигравших в праймериз «Единой России», от «Справедливой России» или ЛДПР. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к команде. По словам собеседника, Кочетков и его некий «представитель» — предположительно, доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, работающий в интересах бизнесмена, — ведут переговоры с КПРФ и «Новыми людьми». Хотя эти партии ранее договорились с горадминистрацией — в частности, НЛ с подачи мэра Алексея Орлова проспонсирует УГМК. «Речь не идет о „франшизе“ (то есть полной покупке списков — прим. ред.), как в случае с эсерами, ЛДПР и „Яблоком“ (эту площадку, впрочем, участники альянса всерьез не рассматривают — прим. ред.). Предмет разговоров — возможность повести от той или иной партии людей в конкретных округах, точечно», — уточнил источник. Сами Кочетков и Хазеев от комментариев для СМИ отказываются. Как писало URA.RU, Орлов по итогам выборов хочет сократить большую фракцию Кочеткова в гордуме. Миллиардер решил оспорить этот план еще на этапе праймериз ЕР, но все его кандидаты, не согласованные Куйвашевым, проиграли. Сделка с «системной» партией необходима для того, чтобы эти кандидаты могли принять участие в основной кампании без сбора подписей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...