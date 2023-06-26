Миллиардер готовит запасной план борьбы с мэром Екатеринбурга

Алексей Орлов по итогам выборов хочет получить максимально подконтрольную думу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен Виталий Кочетков («Мотив»), который возглавляет антимэрскую коалицию на выборах в гордуму Екатеринбурга, готовит «план Б» на случай, если не сможет повести своих кандидатов, проигравших в праймериз «Единой России», от «Справедливой России» или ЛДПР. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к команде.

По словам собеседника, Кочетков и его некий «представитель» — предположительно, доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев, работающий в интересах бизнесмена, — ведут переговоры с КПРФ и «Новыми людьми». Хотя эти партии ранее договорились с горадминистрацией — в частности, НЛ с подачи мэра Алексея Орлова проспонсирует УГМК.

«Речь не идет о „франшизе“ (то есть полной покупке списков — прим. ред.), как в случае с эсерами, ЛДПР и „Яблоком“ (эту площадку, впрочем, участники альянса всерьез не рассматривают — прим. ред.). Предмет разговоров — возможность повести от той или иной партии людей в конкретных округах, точечно», — уточнил источник. Сами Кочетков и Хазеев от комментариев для СМИ отказываются.

Как писало URA.RU, Орлов по итогам выборов хочет сократить большую фракцию Кочеткова в гордуме. Миллиардер решил оспорить этот план еще на этапе праймериз ЕР, но все его кандидаты, не согласованные Куйвашевым, проиграли. Сделка с «системной» партией необходима для того, чтобы эти кандидаты могли принять участие в основной кампании без сбора подписей.