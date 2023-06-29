В Екатеринбурге стартовал суд над подозреваемой в убийстве Далера Бобиева. Онлайн-трансляция

30 июня 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Опекуна Далера Бобиева доставили в суд Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика В Екатеринбурге стартовал суд над опекуном Вероникой Наумовой, которую подозревают убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. 14:29 Говорят, что в зал могут не пускать журналистов, потому что было ходатайство с просьбой об этом Людей в суде становится больше. Подошли свидетели Фото: URA.RU 14:27 Когда подозреваемую заводили в суд, ей громко крикнули: «Зачем ребенка убила?!» 14:27 Подозреваемую Веронику Наумову завели в зал суда 14:26 Никто из родственников опекуна Наумовой не приехал. Нет здесь и ее друзей 14:23 Из-за большого количества журналистов заседание перенесли в зал побольше 14:19 В коридоре суда очень душно. Пока ничего не происходит. Все ждут, когда стартует процесс 14:12 За судебным процессом следят несколько десятков представителей СМИ Журналисты ждут начала процесса над опекуном Фото: URA.RU 14:08 К Чкаловскому районному суду Екатеринбурга стянули силовиков Полиция выборочно проверяет документы тех, кто пришел на судебное заседание по делу погибшего ребенка Фото: URA.RU 14:06 Судебное заседание пройдет в закрытом формате 14:03 Людей начали запускать в суд Двери суда открылись для желающих попасть на процесс Фото: URA.RU 14:02 Волонтеры призывают строго наказать опекун Веронику Наумову 14:01 У здания суда собрались волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые принимали участие в поисках Далера Бобиева Волонтеры пришли на судебное заседание по делу Далера Бобиева Фото: Екатерина Крылова © URA.RU 13:58 Неравнодушные горожане собрались около здания суда 13:56 В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве Далера Бобиева. Мальчик находился под опекой Вероники Наумовой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге стартовал суд над опекуном Вероникой Наумовой, которую подозревают убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. 14:29 30.06.2023 Говорят, что в зал могут не пускать журналистов, потому что было ходатайство с просьбой об этом 14:27 30.06.2023 Когда подозреваемую заводили в суд, ей громко крикнули: «Зачем ребенка убила?!» 14:27 30.06.2023 Подозреваемую Веронику Наумову завели в зал суда 14:26 30.06.2023 Никто из родственников опекуна Наумовой не приехал. Нет здесь и ее друзей 14:23 30.06.2023 Из-за большого количества журналистов заседание перенесли в зал побольше 14:19 30.06.2023 В коридоре суда очень душно. Пока ничего не происходит. Все ждут, когда стартует процесс 14:12 30.06.2023 За судебным процессом следят несколько десятков представителей СМИ 14:08 30.06.2023 К Чкаловскому районному суду Екатеринбурга стянули силовиков 14:06 30.06.2023 Судебное заседание пройдет в закрытом формате 14:03 30.06.2023 Людей начали запускать в суд 14:02 30.06.2023 Волонтеры призывают строго наказать опекун Веронику Наумову 14:01 30.06.2023 У здания суда собрались волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые принимали участие в поисках Далера Бобиева 13:58 30.06.2023 Неравнодушные горожане собрались около здания суда 13:56 30.06.2023 В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве Далера Бобиева. Мальчик находился под опекой Вероники Наумовой