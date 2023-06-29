29 июня 2023

В Екатеринбурге стартовал суд над подозреваемой в убийстве Далера Бобиева. Онлайн-трансляция

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, прокурор, гособвинитель, суд, судебное засдеание
Опекуна Далера Бобиева доставили в суд Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В Екатеринбурге стартовал суд над опекуном Вероникой Наумовой, которую подозревают убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

14:29 30.06.2023 Говорят, что в зал могут не пускать журналистов, потому что было ходатайство с просьбой об этом

Людей в суде становится больше. Подошли свидетели
Людей в суде становится больше. Подошли свидетели
Фото:

14:27 30.06.2023 Когда подозреваемую заводили в суд, ей громко крикнули: «Зачем ребенка убила?!»

14:27 30.06.2023 Подозреваемую Веронику Наумову завели в зал суда

14:26 30.06.2023 Никто из родственников опекуна Наумовой не приехал. Нет здесь и ее друзей

14:23 30.06.2023 Из-за большого количества журналистов заседание перенесли в зал побольше

14:19 30.06.2023 В коридоре суда очень душно. Пока ничего не происходит. Все ждут, когда стартует процесс

14:12 30.06.2023 За судебным процессом следят несколько десятков представителей СМИ

Журналисты ждут начала процесса над опекуном
Журналисты ждут начала процесса над опекуном
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14:08 30.06.2023 К Чкаловскому районному суду Екатеринбурга стянули силовиков

Полиция выборочно проверяет документы тех, кто пришел на судебное заседание по делу погибшего ребенка
Полиция выборочно проверяет документы тех, кто пришел на судебное заседание по делу погибшего ребенка
Фото:

14:06 30.06.2023 Судебное заседание пройдет в закрытом формате

14:03 30.06.2023 Людей начали запускать в суд

Двери суда открылись для желающих попасть на процесс
Двери суда открылись для желающих попасть на процесс
Фото:

14:02 30.06.2023 Волонтеры призывают строго наказать опекун Веронику Наумову

14:01 30.06.2023 У здания суда собрались волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые принимали участие в поисках Далера Бобиева

Волонтеры пришли на судебное заседание по делу Далера Бобиева
Волонтеры пришли на судебное заседание по делу Далера Бобиева
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13:58 30.06.2023 Неравнодушные горожане собрались около здания суда

13:56 30.06.2023 В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве Далера Бобиева. Мальчик находился под опекой Вероники Наумовой

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В Екатеринбурге стартовал суд над опекуном Вероникой Наумовой, которую подозревают убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. 14:29 30.06.2023 Говорят, что в зал могут не пускать журналистов, потому что было ходатайство с просьбой об этом 14:27 30.06.2023 Когда подозреваемую заводили в суд, ей громко крикнули: «Зачем ребенка убила?!» 14:27 30.06.2023 Подозреваемую Веронику Наумову завели в зал суда 14:26 30.06.2023 Никто из родственников опекуна Наумовой не приехал. Нет здесь и ее друзей 14:23 30.06.2023 Из-за большого количества журналистов заседание перенесли в зал побольше 14:19 30.06.2023 В коридоре суда очень душно. Пока ничего не происходит. Все ждут, когда стартует процесс 14:12 30.06.2023 За судебным процессом следят несколько десятков представителей СМИ 14:08 30.06.2023 К Чкаловскому районному суду Екатеринбурга стянули силовиков 14:06 30.06.2023 Судебное заседание пройдет в закрытом формате 14:03 30.06.2023 Людей начали запускать в суд 14:02 30.06.2023 Волонтеры призывают строго наказать опекун Веронику Наумову 14:01 30.06.2023 У здания суда собрались волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые принимали участие в поисках Далера Бобиева 13:58 30.06.2023 Неравнодушные горожане собрались около здания суда 13:56 30.06.2023 В Чкаловский районный суд доставили фигурантку уголовного дела об убийстве Далера Бобиева. Мальчик находился под опекой Вероники Наумовой
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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