Муж опекунши Далера Бобиева раскрыл, что будет с оставшимися в семье детьми

В Екатеринбурге мужу опекунши погибшего мальчика Далера Бобиева вернут детей

02 июля 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Мужу опекунши вернут двух дочек и сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Муж опекунши Далера Бобиева Вероники Наумовой Александр после возвращения из зоны спецоперации на Украине заберет детей к себе. Об этом заявил сам Наумов в интервью. «В ближайшее время сына и двух дочек мне вернут. Мне предлагали их (детей, находившихся под опекой Вероники Наумовой — прим. URA.RU) забрать. Но как я буду их воспитывать? Я не являюсь приемным родителем. Там курсы только на три месяца», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». По словам мужа опекунши, изначально Вероника Наумова брала детей под опеку, чтобы им помочь. При этом опекунша не рассчитывала заработать на этом деньги, так как за опеку над Далером Бобиевым семья получала всего около 11 тысяч рублей в месяц, добавил Александр Наумов. Пропавшего мальчика Далера Бобиева в конце июня нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что ребенка убили еще 3 декабря 2022 года. Вероника Наумова сообщала, что к гибели привел несчастный случай, теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа.

Муж опекунши Далера Бобиева Вероники Наумовой Александр после возвращения из зоны спецоперации на Украине заберет детей к себе. Об этом заявил сам Наумов в интервью. «В ближайшее время сына и двух дочек мне вернут. Мне предлагали их (детей, находившихся под опекой Вероники Наумовой — прим. URA.RU) забрать. Но как я буду их воспитывать? Я не являюсь приемным родителем. Там курсы только на три месяца», — передает слова Александра Наумова «КП-Екатеринбург». По словам мужа опекунши, изначально Вероника Наумова брала детей под опеку, чтобы им помочь. При этом опекунша не рассчитывала заработать на этом деньги, так как за опеку над Далером Бобиевым семья получала всего около 11 тысяч рублей в месяц, добавил Александр Наумов. Пропавшего мальчика Далера Бобиева в конце июня нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что ребенка убили еще 3 декабря 2022 года. Вероника Наумова сообщала, что к гибели привел несчастный случай, теперь опекун будет находиться в СИЗО до 26 августа.