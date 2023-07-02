Украинцев начали готовить к аварии на Запорожской АЭС

Доктор Комаровский призвал украинцев не пить препараты йода в случае взрыва на ЗАЭС

02 июля 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

На ЗАЭС невозможен выброс йода, так как ее реакторы давно остановлены, сказал Евгений Комаровский Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский доктор Евгений Комаровский начал готовить граждан к взрыву на Запорожской АЭС. Он предостерег украинцев от приема йода в случае катастрофы. «Если на Запорожской АЭС произойдет взрыв, <…> никому принимать препараты йода не надо», — сказал Евгений Комаровский на своем youtube-канале. По его словам, на ЗАЭС невозможен выброс радиоактивного йода, так как период его полураспада чуть больше восьми дней. При этом реакторы на станции были остановлены еще в сентябре 2022 года. Запорожская АЭС была взята под контроль 2 марта 2022 года. С тех пор существует угроза для станции со стороны украинских сил. Недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о готовящихся провокациях на атомной станции со стороны Киева, пишет «Национальная служба новостей». По мнению главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, провокации может курировать британская разведка. Он также допустил, что ВСУ могут ударить по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива или по самому предприятию, передает деловое издание «Взгляд».

Украинский доктор Евгений Комаровский начал готовить граждан к взрыву на Запорожской АЭС. Он предостерег украинцев от приема йода в случае катастрофы. «Если на Запорожской АЭС произойдет взрыв, <…> никому принимать препараты йода не надо», — сказал Евгений Комаровский на своем youtube-канале. По его словам, на ЗАЭС невозможен выброс радиоактивного йода, так как период его полураспада чуть больше восьми дней. При этом реакторы на станции были остановлены еще в сентябре 2022 года. Запорожская АЭС была взята под контроль 2 марта 2022 года. С тех пор существует угроза для станции со стороны украинских сил. Недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о готовящихся провокациях на атомной станции со стороны Киева, пишет «Национальная служба новостей». По мнению главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, провокации может курировать британская разведка. Он также допустил, что ВСУ могут ударить по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива или по самому предприятию, передает деловое издание «Взгляд».