01 июля 2023

В США призвали Украину оставить Донбасс в покое

Американская журналистка Моррис призвала Киев перестать терроризировать жителей Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Молодые украинцы гибнут напрасно, заявила Натали Моррис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Население Донбасса хочет и дальше оставаться с Россией, поэтому Украина напрасно пытается военным путем отбить территории под свой контроль. Об этом заявила американская журналистка Натали Моррис, призвав прекратить террор.

«Почему молодые украинцы должны гибнуть, пытаясь отвоевать территорию [Донбасса], которая не хочет быть в составе Украины? За что ее с тех самых пор и терроризируют?» — заявила Моррис в эфире программы Redacted News. Трансляция доступна на youtube-канале СМИ. Она уточнила, что в 2014 году жители Донбасса сами выбрали выйти из состава Украины, чтобы быть с Россией.

В 2014 году население ДНР и ЛНР отказалось подчиняться новым украинским властям после госпереворота. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Россия начала спецоперацию 24 февраля. Ее целями являются денацификация и демилитаризация киевского режима.

СВО важна для укрепления страны и защиты жителей Донбасса, подчеркивал Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал выход на границы 1991 года условием для переговоров с РФ, передает телеканал 360. В американском издании The Washington Post писали, что Запад может склонить Украину к переговорам с Россией из-за огромных потерь на поле боя, пишет «Царьград».

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Население Донбасса хочет и дальше оставаться с Россией, поэтому Украина напрасно пытается военным путем отбить территории под свой контроль. Об этом заявила американская журналистка Натали Моррис, призвав прекратить террор. «Почему молодые украинцы должны гибнуть, пытаясь отвоевать территорию [Донбасса], которая не хочет быть в составе Украины? За что ее с тех самых пор и терроризируют?» — заявила Моррис в эфире программы Redacted News. Трансляция доступна на youtube-канале СМИ. Она уточнила, что в 2014 году жители Донбасса сами выбрали выйти из состава Украины, чтобы быть с Россией. В 2014 году население ДНР и ЛНР отказалось подчиняться новым украинским властям после госпереворота. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Россия начала спецоперацию 24 февраля. Ее целями являются денацификация и демилитаризация киевского режима. СВО важна для укрепления страны и защиты жителей Донбасса, подчеркивал Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал выход на границы 1991 года условием для переговоров с РФ, передает телеканал 360. В американском издании The Washington Post писали, что Запад может склонить Украину к переговорам с Россией из-за огромных потерь на поле боя, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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