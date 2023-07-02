02 июля 2023

В Екатеринбурге стартовала продажа билетов от 80 рублей на международные соревнования

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, водные виды спорта, дворец водных видов спорта, бассейн с дорожками
Пока билеты на спортивный фестиваль можно лишь зарезервировать Фото:

Екатеринбуржцы и гости города могут приобрести билеты на Международный фестиваль университетского спорта, который стартует с 19 августа. Цены на билеты начинаются от 80 рублей. Об этом URA.RU сообщили представители альтернативной Универсиады.

«Нас много спрашивали про билеты на фестиваль. Мы рады объявить, что стартует их продажа. С сегодняшнего дня доступно и расписание спортивной программы, поэтому выбирайте билеты, регистрируйтесь и обязательно приезжайте», — заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Пока гостям фестиваля предложили оставить заявку на сайте ekat2023.com в разделе «Билеты», чтобы зарезервировать места. При этом попасть на фестиваль можно за небольшие деньги, например, посетить настольный теннис можно за 80 рублей. Максимальная цена на билеты достигает 350 рублей — за эту стоимость гости смогут посмотреть на художественную гимнастику и теннис.

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа фестиваля включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей.

Мероприятие стало альтернативой Универсиаде-2023: в апреле международный комитет FISU отложил ее на неопределенный срок. Организаторы рассматривали вариант, что турнир проведут в 2025 году, однако в середине мая было принято решение, что игры официально отменены.

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Екатеринбуржцы и гости города могут приобрести билеты на Международный фестиваль университетского спорта, который стартует с 19 августа. Цены на билеты начинаются от 80 рублей. Об этом URA.RU сообщили представители альтернативной Универсиады. «Нас много спрашивали про билеты на фестиваль. Мы рады объявить, что стартует их продажа. С сегодняшнего дня доступно и расписание спортивной программы, поэтому выбирайте билеты, регистрируйтесь и обязательно приезжайте», — заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов. Пока гостям фестиваля предложили оставить заявку на сайте ekat2023.com в разделе «Билеты», чтобы зарезервировать места. При этом попасть на фестиваль можно за небольшие деньги, например, посетить настольный теннис можно за 80 рублей. Максимальная цена на билеты достигает 350 рублей — за эту стоимость гости смогут посмотреть на художественную гимнастику и теннис. Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа фестиваля включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей. Мероприятие стало альтернативой Универсиаде-2023: в апреле международный комитет FISU отложил ее на неопределенный срок. Организаторы рассматривали вариант, что турнир проведут в 2025 году, однако в середине мая было принято решение, что игры официально отменены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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