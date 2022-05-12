Источник: Универсиаду в Екатеринбурге перенесут на два года

13 мая 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Универсиаде в Екатеринбурге ищут новые сроки проведения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Летняя Универсиада в Екатеринбурге, которую международная федерация FISU отложила на неопределенный срок, может пройти в 2025 году. Такую версию сейчас обсуждают в оргкомитете игр, сообщили URA.RU два знакомых с ситуацией источника. Официального решения ждут ближайшей осенью. В конце апреля FISU выступила с заявлением, что Универсиада в Екатеринбурге, намеченная на 2023 год, будет перенесена. Спустя несколько дней стало известно, что та же участь постигла Универсиаду в китайском Чэнду: эти игры должны были пройти летом 2022-го, но их сдвинули на год — как раз на 2023-й. Когда в таком случае проведут турнир в Екатеринбурге, объявлено не было. Новость по теме Глава Универсиады-2023 опроверг перенос игр из Екатеринбурга «Сейчас есть идея, что наши игры отложат на 2025 год. Отменить [Универсиаду] насовсем не могут — на ней завязана уйма контрактов, а FISU существует на прибыль от игр. Они ищут любые варианты [проведения]», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией. По его словам, по этой же причине турнир в Чэнду решили перенести, а не отменить. Проводить игры в изначальных датах было невозможно: сказались проблемы с логистикой (из-за закрытия неба над Россией) и продолжающаяся пандемия коронавируса. Нюанс заключается в том, что на 2025 год уже намечена летняя Универсиада в немецком Рейн-Руре. Однако, по словам другого осведомленного собеседника, в Германии подготовка к играм еще не началась: «Там еще даже не собрана команда оргкомитета». Поэтому считается, что перенести немецкий турнир, освободив год для Екатеринбурга, не составит труда. Также не исключено, что российскую Универсиаду проведут вне очереди — в 2024 году. Ожидается, что официально решение будет принято в ноябре, на заседании исполкома FISU в Брюсселе. Дозвониться до главы дирекции Универсиады Александра Чернова URA.RU не удалось, его телефон оказался недоступен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Летняя Универсиада в Екатеринбурге, которую международная федерация FISU отложила на неопределенный срок, может пройти в 2025 году. Такую версию сейчас обсуждают в оргкомитете игр, сообщили URA.RU два знакомых с ситуацией источника. Официального решения ждут ближайшей осенью. В конце апреля FISU выступила с заявлением, что Универсиада в Екатеринбурге, намеченная на 2023 год, будет перенесена. Спустя несколько дней стало известно, что та же участь постигла Универсиаду в китайском Чэнду: эти игры должны были пройти летом 2022-го, но их сдвинули на год — как раз на 2023-й. Когда в таком случае проведут турнир в Екатеринбурге, объявлено не было. «Сейчас есть идея, что наши игры отложат на 2025 год. Отменить [Универсиаду] насовсем не могут — на ней завязана уйма контрактов, а FISU существует на прибыль от игр. Они ищут любые варианты [проведения]», — поделился собеседник, знакомый с ситуацией. По его словам, по этой же причине турнир в Чэнду решили перенести, а не отменить. Проводить игры в изначальных датах было невозможно: сказались проблемы с логистикой (из-за закрытия неба над Россией) и продолжающаяся пандемия коронавируса. Нюанс заключается в том, что на 2025 год уже намечена летняя Универсиада в немецком Рейн-Руре. Однако, по словам другого осведомленного собеседника, в Германии подготовка к играм еще не началась: «Там еще даже не собрана команда оргкомитета». Поэтому считается, что перенести немецкий турнир, освободив год для Екатеринбурга, не составит труда. Также не исключено, что российскую Универсиаду проведут вне очереди — в 2024 году. Ожидается, что официально решение будет принято в ноябре, на заседании исполкома FISU в Брюсселе. Дозвониться до главы дирекции Универсиады Александра Чернова URA.RU не удалось, его телефон оказался недоступен.