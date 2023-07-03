Появились кадры с истощенным Саакашвили из Тбилисского суда. Фото 03 июля 2023 в 17:53 Размер текста - 17 + Михаил Саакашвили принял участие в слушаниях по делу о разгоне митингов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Появились кадры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Тбилисского суда. Он принял участие в слушаниях дистанционно. На кадрах он выглядит истощенным и похудевшим. «Это первый случай спустя месяцы, когда Михаил Саакашвили пытается принять участие в судебном процессе», — передает грузинское издание Mtavari Arkhi. Слушается дело о разгоне митинга в Грузии в 2007 году. Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2022 года по обвинению в организации государственного переворота в стране. Уже в тюрьме его состояние стало ухудшаться. Врачи выявили у экс-президента более 20 болезней, включая анорексию, лихорадку и мышечные спазмы. Михаил Саакашвили появился на слушаниях в Тбилисском суде Фото: Mtavari Arkhi Появились кадры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Тбилисского суда. Он принял участие в слушаниях дистанционно. На кадрах он выглядит истощенным и похудевшим. «Это первый случай спустя месяцы, когда Михаил Саакашвили пытается принять участие в судебном процессе», — передает грузинское издание Mtavari Arkhi. Слушается дело о разгоне митинга в Грузии в 2007 году. Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2022 года по обвинению в организации государственного переворота в стране. Уже в тюрьме его состояние стало ухудшаться. Врачи выявили у экс-президента более 20 болезней, включая анорексию, лихорадку и мышечные спазмы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям