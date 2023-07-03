Появились кадры с истощенным Саакашвили из Тбилисского суда. Фото

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Евромайдан. Киев, флаг украины, саакашвили михаил
Михаил Саакашвили принял участие в слушаниях по делу о разгоне митингов Фото:

Появились кадры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Тбилисского суда. Он принял участие в слушаниях дистанционно. На кадрах он выглядит истощенным и похудевшим.

«Это первый случай спустя месяцы, когда Михаил Саакашвили пытается принять участие в судебном процессе», — передает грузинское издание Mtavari Arkhi. Слушается дело о разгоне митинга в Грузии в 2007 году.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2022 года по обвинению в организации государственного переворота в стране. Уже в тюрьме его состояние стало ухудшаться. Врачи выявили у экс-президента более 20 болезней, включая анорексию, лихорадку и мышечные спазмы.

Михаил Саакашвили появился на слушаниях в Тбилисском суде
Михаил Саакашвили появился на слушаниях в Тбилисском суде
Фото:

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Появились кадры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Тбилисского суда. Он принял участие в слушаниях дистанционно. На кадрах он выглядит истощенным и похудевшим. «Это первый случай спустя месяцы, когда Михаил Саакашвили пытается принять участие в судебном процессе», — передает грузинское издание Mtavari Arkhi. Слушается дело о разгоне митинга в Грузии в 2007 году. Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2022 года по обвинению в организации государственного переворота в стране. Уже в тюрьме его состояние стало ухудшаться. Врачи выявили у экс-президента более 20 болезней, включая анорексию, лихорадку и мышечные спазмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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