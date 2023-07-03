Михаил Саакашвили принял участие в слушаниях по делу о разгоне митингов
Появились кадры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Тбилисского суда. Он принял участие в слушаниях дистанционно. На кадрах он выглядит истощенным и похудевшим.
«Это первый случай спустя месяцы, когда Михаил Саакашвили пытается принять участие в судебном процессе», —
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2022 года по обвинению в организации государственного переворота в стране. Уже в тюрьме его состояние стало ухудшаться. Врачи выявили у экс-президента более 20 болезней, включая анорексию, лихорадку и мышечные спазмы.
Михаил Саакашвили появился на слушаниях в Тбилисском суде
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