Медицинский юрист раскрыл, как можно лечиться в частной клинике бесплатно

Медицинский юрист Печерей: россияне вправе лечиться в частной больнице по полису ОМС

04 июля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Есть риск, что услуги по полису в частной клинике будут ограничены, сказал Иван Печерей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Россияне могут получать медицинские услуги в частной клинике по полису, если она входит в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом URA.RU рассказал юрист, эксперт по качеству оказания медицинской помощи Иван Печерей. «Для того чтобы получать бесплатную медицинскую помощь в частной клинике нужно всего два условия. Первое, это то, что клиника частная должна входить в систему ОМС. Второе — пациент должен быть прикреплен к этой клинике. Сейчас это можно сделать, даже если поблизости есть государственная», — сказал Иван Печерей. По его словам, нужно понимать, что услуги, которые частная клиника предоставляет по полису могут быть ограничены. «Может, например, не быть узких специалистов. Все зависит от того, каким объемом медицинских услуг клиника зашла в ОМС», — объяснил юрист. В России расширили программу бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ. Теперь в нее входят новые высокотехнологичные методы лечения, включая сердечно-сосудистую хирургию, например операции по замене и протезированию аорты.

Россияне могут получать медицинские услуги в частной клинике по полису, если она входит в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом URA.RU рассказал юрист, эксперт по качеству оказания медицинской помощи Иван Печерей. «Для того чтобы получать бесплатную медицинскую помощь в частной клинике нужно всего два условия. Первое, это то, что клиника частная должна входить в систему ОМС. Второе — пациент должен быть прикреплен к этой клинике. Сейчас это можно сделать, даже если поблизости есть государственная», — сказал Иван Печерей. По его словам, нужно понимать, что услуги, которые частная клиника предоставляет по полису могут быть ограничены. «Может, например, не быть узких специалистов. Все зависит от того, каким объемом медицинских услуг клиника зашла в ОМС», — объяснил юрист. В России расширили программу бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ. Теперь в нее входят новые высокотехнологичные методы лечения, включая сердечно-сосудистую хирургию, например операции по замене и протезированию аорты.