Члены избиркомов ХМАО заработают на выборах Тюменского губернатора. Инсайд

03 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Тюменская область заплатит членам избиркомов в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Члены избирательных комиссий ХМАО заработают от 30 до 50 тысяч рублей за время выборов губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Члены избиркомов в ХМАО заработают около 30 тысяч рублей на выборах тюменского губернатора. Оплату они получат за месяц подготовительной работы на участках, дежурства в день выборов и подсчет голосов. Максимальная сумма в 50 тысяч рублей полагается членам УИК, дежурящим в отдаленных районах Югры. Организаторы выборов не исключают и выплату премий. По завершении выборной кампании остаток средств (при наличии) дополнительно распределят между членами ИК», — рассказал инсайдер. На сайте окружного избиркома Югры опубликовано постановление об установлении дополнительной оплаты труда членам комиссий, не состоящим в штате. Председатель ведомства Денис Корнеев в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что в этому случае членам избиркома предусмотрена доплата. Штатные сотрудники ее не получат. «Это почасовое финансирование. Итоговые суммы будут зависеть от количества отработанных часов, должности и уровня комиссии. В данном случае, источник финансирования — бюджет Тюменской области», — сообщил Корнеев. Ранее URA.RU писало, что выборы губернатора Тюменской области подорожали. По сравнению с 2018 годом, власти региона в 2023 году добавили 47 миллионов рублей на работу избиркомов и видеонаблюдения на участках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены избирательных комиссий ХМАО заработают от 30 до 50 тысяч рублей за время выборов губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Члены избиркомов в ХМАО заработают около 30 тысяч рублей на выборах тюменского губернатора. Оплату они получат за месяц подготовительной работы на участках, дежурства в день выборов и подсчет голосов. Максимальная сумма в 50 тысяч рублей полагается членам УИК, дежурящим в отдаленных районах Югры. Организаторы выборов не исключают и выплату премий. По завершении выборной кампании остаток средств (при наличии) дополнительно распределят между членами ИК», — рассказал инсайдер. На сайте окружного избиркома Югры опубликовано постановление об установлении дополнительной оплаты труда членам комиссий, не состоящим в штате. Председатель ведомства Денис Корнеев в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что в этому случае членам избиркома предусмотрена доплата. Штатные сотрудники ее не получат. «Это почасовое финансирование. Итоговые суммы будут зависеть от количества отработанных часов, должности и уровня комиссии. В данном случае, источник финансирования — бюджет Тюменской области», — сообщил Корнеев. Ранее URA.RU писало, что выборы губернатора Тюменской области подорожали. По сравнению с 2018 годом, власти региона в 2023 году добавили 47 миллионов рублей на работу избиркомов и видеонаблюдения на участках.