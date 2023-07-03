Члены избиркомов ХМАО заработают на выборах Тюменского губернатора. Инсайд

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Подсчёт бюллетеней опроса по храму Святой Екатерины. Екатеринбург, подсчет голосов, голосование, бюллетень
Тюменская область заплатит членам избиркомов в ХМАО Фото:

Члены избирательных комиссий ХМАО заработают от 30 до 50 тысяч рублей за время выборов губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Члены избиркомов в ХМАО заработают около 30 тысяч рублей на выборах тюменского губернатора. Оплату они получат за месяц подготовительной работы на участках, дежурства в день выборов и подсчет голосов. Максимальная сумма в 50 тысяч рублей полагается членам УИК, дежурящим в отдаленных районах Югры. Организаторы выборов не исключают и выплату премий. По завершении выборной кампании остаток средств (при наличии) дополнительно распределят между членами ИК», — рассказал инсайдер.

На сайте окружного избиркома Югры опубликовано постановление об установлении дополнительной оплаты труда членам комиссий, не состоящим в штате. Председатель ведомства Денис Корнеев в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что в этому случае членам избиркома предусмотрена доплата. Штатные сотрудники ее не получат. «Это почасовое финансирование. Итоговые суммы будут зависеть от количества отработанных часов, должности и уровня комиссии. В данном случае, источник финансирования — бюджет Тюменской области», — сообщил Корнеев.

Ранее URA.RU писало, что выборы губернатора Тюменской области подорожали. По сравнению с 2018 годом, власти региона в 2023 году добавили 47 миллионов рублей на работу избиркомов и видеонаблюдения на участках.

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Члены избирательных комиссий ХМАО заработают от 30 до 50 тысяч рублей за время выборов губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Члены избиркомов в ХМАО заработают около 30 тысяч рублей на выборах тюменского губернатора. Оплату они получат за месяц подготовительной работы на участках, дежурства в день выборов и подсчет голосов. Максимальная сумма в 50 тысяч рублей полагается членам УИК, дежурящим в отдаленных районах Югры. Организаторы выборов не исключают и выплату премий. По завершении выборной кампании остаток средств (при наличии) дополнительно распределят между членами ИК», — рассказал инсайдер. На сайте окружного избиркома Югры опубликовано постановление об установлении дополнительной оплаты труда членам комиссий, не состоящим в штате. Председатель ведомства Денис Корнеев в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что в этому случае членам избиркома предусмотрена доплата. Штатные сотрудники ее не получат. «Это почасовое финансирование. Итоговые суммы будут зависеть от количества отработанных часов, должности и уровня комиссии. В данном случае, источник финансирования — бюджет Тюменской области», — сообщил Корнеев. Ранее URA.RU писало, что выборы губернатора Тюменской области подорожали. По сравнению с 2018 годом, власти региона в 2023 году добавили 47 миллионов рублей на работу избиркомов и видеонаблюдения на участках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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