Члены избирательных комиссий ХМАО заработают от 30 до 50 тысяч рублей за время выборов губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.
«Члены избиркомов в ХМАО заработают около 30 тысяч рублей на выборах тюменского губернатора. Оплату они получат за месяц подготовительной работы на участках, дежурства в день выборов и подсчет голосов. Максимальная сумма в 50 тысяч рублей полагается членам УИК, дежурящим в отдаленных районах Югры. Организаторы выборов не исключают и выплату премий. По завершении выборной кампании остаток средств (при наличии) дополнительно распределят между членами ИК», — рассказал инсайдер.
На сайте окружного избиркома Югры опубликовано постановление об установлении дополнительной оплаты труда членам комиссий, не состоящим в штате. Председатель ведомства Денис Корнеев в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что в этому случае членам избиркома предусмотрена доплата. Штатные сотрудники ее не получат. «Это почасовое финансирование. Итоговые суммы будут зависеть от количества отработанных часов, должности и уровня комиссии. В данном случае, источник финансирования — бюджет Тюменской области», — сообщил Корнеев.
Ранее URA.RU писало, что выборы губернатора Тюменской области подорожали. По сравнению с 2018 годом, власти региона в 2023 году добавили 47 миллионов рублей на работу избиркомов и видеонаблюдения на участках.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.