Депутат Госдумы Нилов призвал дать части россиян возможность раньше выходить на пенсию

Депутат Госдумы Нилов призвал снизить пенсионный возраст для участников СВО, врачей и учителей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Нилов, интервью. Москва, нилов ярослав
В 2024 году закончится переходный период пенсионной реформы, сказал Ярослав Нилов Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Нужно разрешить жителям Севера и Дальнего Востока, участникам спецоперации на Украине, учителям и врачам выходить на пенсию раньше общепринятого срока. Об этом в интервью URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«В 2024 году у нас заканчивается переходный период: пенсионный возраст у женщин достигнет 60 лет, у мужчин — 65. Я бы очень хотел, чтобы возможность снижения была введена как минимум для отдельных категорий граждан, например, жителей Севера и Дальнего Востока, участников СВО, для тех же учителей, врачей», — сказал Ярослав Нилов.

По его словам, сейчас принятие инициатив в рамках пенсионного законодательства в плане возвращения старого пенсионного возраста практически невозможно. «Думаю, что вероятность снижения небольшая. Судя по тому, сколько предложений на эту тему было отвергнуто большинством депутатов Госдумы, у положительного исхода, к сожалению, не так много перспектив», — отметил депутат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин призвал отменить пенсионную реформу, поскольку поставленные перед ней задачи не были выполнены. Как сообщил экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич, накопительную часть пенсии можно забрать раньше наступления официального пенсионного возраста, то есть в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

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Нужно разрешить жителям Севера и Дальнего Востока, участникам спецоперации на Украине, учителям и врачам выходить на пенсию раньше общепринятого срока. Об этом в интервью URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «В 2024 году у нас заканчивается переходный период: пенсионный возраст у женщин достигнет 60 лет, у мужчин — 65. Я бы очень хотел, чтобы возможность снижения была введена как минимум для отдельных категорий граждан, например, жителей Севера и Дальнего Востока, участников СВО, для тех же учителей, врачей», — сказал Ярослав Нилов. По его словам, сейчас принятие инициатив в рамках пенсионного законодательства в плане возвращения старого пенсионного возраста практически невозможно. «Думаю, что вероятность снижения небольшая. Судя по тому, сколько предложений на эту тему было отвергнуто большинством депутатов Госдумы, у положительного исхода, к сожалению, не так много перспектив», — отметил депутат. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин призвал отменить пенсионную реформу, поскольку поставленные перед ней задачи не были выполнены. Как сообщил экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич, накопительную часть пенсии можно забрать раньше наступления официального пенсионного возраста, то есть в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.
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