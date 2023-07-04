Депутат Госдумы Нилов призвал дать части россиян возможность раньше выходить на пенсию

Депутат Госдумы Нилов призвал снизить пенсионный возраст для участников СВО, врачей и учителей

В 2024 году закончится переходный период пенсионной реформы, сказал Ярослав Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Нужно разрешить жителям Севера и Дальнего Востока, участникам спецоперации на Украине, учителям и врачам выходить на пенсию раньше общепринятого срока. Об этом в интервью URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«В 2024 году у нас заканчивается переходный период: пенсионный возраст у женщин достигнет 60 лет, у мужчин — 65. Я бы очень хотел, чтобы возможность снижения была введена как минимум для отдельных категорий граждан, например, жителей Севера и Дальнего Востока, участников СВО, для тех же учителей, врачей», — сказал Ярослав Нилов.

По его словам, сейчас принятие инициатив в рамках пенсионного законодательства в плане возвращения старого пенсионного возраста практически невозможно. «Думаю, что вероятность снижения небольшая. Судя по тому, сколько предложений на эту тему было отвергнуто большинством депутатов Госдумы, у положительного исхода, к сожалению, не так много перспектив», — отметил депутат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин призвал отменить пенсионную реформу, поскольку поставленные перед ней задачи не были выполнены. Как сообщил экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич, накопительную часть пенсии можно забрать раньше наступления официального пенсионного возраста, то есть в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.