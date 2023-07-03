Зеленский поручил выразить протест Грузии из-за ситуации с Саакашвили

03 июля 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Зеленский призвал Грузию отдать Саакашвили Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны вызвать посла Грузии в Киев. Зеленский крайне недоволен тем, в каком состоянии находится бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, являющийся также гражданином Украины. «Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украину, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он в очередной раз призвал Грузию отдать Саакашвили Украине. Бывший президент Грузии находится в опасности, отметил Зеленский. Ранее Саакашвили по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. В 2023 году это стало первым заседанием. Перед камерами бывший президент страны появился в истощенном виде. Сам Саакашвили был задержан в 2022 году, его обвинили в организации государственного переворота в Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны вызвать посла Грузии в Киев. Зеленский крайне недоволен тем, в каком состоянии находится бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, являющийся также гражданином Украины. «Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украину, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он в очередной раз призвал Грузию отдать Саакашвили Украине. Бывший президент Грузии находится в опасности, отметил Зеленский. Ранее Саакашвили по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. В 2023 году это стало первым заседанием. Перед камерами бывший президент страны появился в истощенном виде. Сам Саакашвили был задержан в 2022 году, его обвинили в организации государственного переворота в Грузии.