Зеленский поручил выразить протест Грузии из-за ситуации с Саакашвили

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский призвал Грузию отдать Саакашвили Украине Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны вызвать посла Грузии в Киев. Зеленский крайне недоволен тем, в каком состоянии находится бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, являющийся также гражданином Украины.

«Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украину, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он в очередной раз призвал Грузию отдать Саакашвили Украине. Бывший президент Грузии находится в опасности, отметил Зеленский.

Ранее Саакашвили по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. В 2023 году это стало первым заседанием. Перед камерами бывший президент страны появился в истощенном виде. Сам Саакашвили был задержан в 2022 году, его обвинили в организации государственного переворота в Грузии.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны вызвать посла Грузии в Киев. Зеленский крайне недоволен тем, в каком состоянии находится бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, являющийся также гражданином Украины. «Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украину, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он в очередной раз призвал Грузию отдать Саакашвили Украине. Бывший президент Грузии находится в опасности, отметил Зеленский. Ранее Саакашвили по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. В 2023 году это стало первым заседанием. Перед камерами бывший президент страны появился в истощенном виде. Сам Саакашвили был задержан в 2022 году, его обвинили в организации государственного переворота в Грузии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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