В ЯНАО следователи провели выемку документов по опасной новостройке

Следователи провели мероприятия для назначения строительно-технической экспертизы дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следователи СУ СК России по ЯНАО провели опрос сотрудников отдела Госстройнадзора и МКУ «Управление муниципального хозяйства в г. Новый Уренгой», а также провели выемку программы исследования технического состояния дома № 77 по улице Сибирской, ситуацию с которым глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль. По информации ведомства, планируется назначение строительно-технической экспертизы.

«В ходе процессуальной проверки следователями опрошены сотрудники отдела Государственного строительного надзора ЯНАО, МКУ „Управление муниципального хозяйства в г. Новый Уренгой“, проведена выемка программы исследования технического состояния жилого дома № 77 по улице Сибирской. Осуществляется сбор необходимой информации о состоянии жилого дома с целью назначения строительно-технической экспертизы», — сообщается в официальном telegram-канале «Информационного центра СК РФ».

Уточняется, что также проведена выемка проекта задания по капитальному ремонту новостройки на текущий год и истребована документация Государственного строительного надзора. Следователи провели осмотр дома и опросили жильцов. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проблему жителей дома по улице Сибирской в Новом Уренгое (ЯНАО). Они жаловались на трещины в стенах по всему дому, что создает риск его обрушения.