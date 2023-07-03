03 июля 2023
02 июля 2023
01 июля 2023

В ЯНАО следователи провели выемку документов по опасной новостройке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи провели мероприятия для назначения строительно-технической экспертизы дома Фото:

Следователи СУ СК России по ЯНАО провели опрос сотрудников отдела Госстройнадзора и МКУ «Управление муниципального хозяйства в г. Новый Уренгой», а также провели выемку программы исследования технического состояния дома № 77 по улице Сибирской, ситуацию с которым глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль. По информации ведомства, планируется назначение строительно-технической экспертизы.

«В ходе процессуальной проверки следователями опрошены сотрудники отдела Государственного строительного надзора ЯНАО, МКУ „Управление муниципального хозяйства в г. Новый Уренгой“, проведена выемка программы исследования технического состояния жилого дома № 77 по улице Сибирской. Осуществляется сбор необходимой информации о состоянии жилого дома с целью назначения строительно-технической экспертизы», — сообщается в официальном telegram-канале «Информационного центра СК РФ».

Уточняется, что также проведена выемка проекта задания по капитальному ремонту новостройки на текущий год и истребована документация Государственного строительного надзора. Следователи провели осмотр дома и опросили жильцов. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проблему жителей дома по улице Сибирской в Новом Уренгое (ЯНАО). Они жаловались на трещины в стенах по всему дому, что создает риск его обрушения.

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Следователи СУ СК России по ЯНАО провели опрос сотрудников отдела Госстройнадзора и МКУ «Управление муниципального хозяйства в г. Новый Уренгой», а также провели выемку программы исследования технического состояния дома № 77 по улице Сибирской, ситуацию с которым глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль. По информации ведомства, планируется назначение строительно-технической экспертизы. «В ходе процессуальной проверки следователями опрошены сотрудники отдела Государственного строительного надзора ЯНАО, МКУ „Управление муниципального хозяйства в г. Новый Уренгой“, проведена выемка программы исследования технического состояния жилого дома № 77 по улице Сибирской. Осуществляется сбор необходимой информации о состоянии жилого дома с целью назначения строительно-технической экспертизы», — сообщается в официальном telegram-канале «Информационного центра СК РФ». Уточняется, что также проведена выемка проекта задания по капитальному ремонту новостройки на текущий год и истребована документация Государственного строительного надзора. Следователи провели осмотр дома и опросили жильцов. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проблему жителей дома по улице Сибирской в Новом Уренгое (ЯНАО). Они жаловались на трещины в стенах по всему дому, что создает риск его обрушения.
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