Бастрыкин взял на контроль проблему жителей ЯНАО переселившихся в опасную новостройку

Бастрыкин заинтересовался жалобой жильцов переселенного дома из Нового Уренгоя Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по жалобам жителей Нового Уренгоя (ЯНАО), которые переехали из аварийного жилья в новостройку на улице Сибирской. По информации ведомства в соцсети, в новом жилье по стенам идут трещины и существует угроза обрушения.

«В СМИ сообщается о нарушении жилищных прав граждан, переселенных из аварийного жилья в новостройку по улице Сибирской в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. В здании на стенах образовались многочисленные трещины, существует риск разрушения конструкций, что представляет угрозу безопасности проживающим в нем гражданам», — сообщается в официальном telegram-канале «Информационного центра СК РФ».

Руководителю управления СК РФ по ЯНАО Андрею Егорову необходимо предоставить промежуточный доклад о проводимых проверочных мероприятиях и принятых на их основе решениях. Уточняется, что также необходимо сообщить о мерах, принятых по восстановлению жилищных прав пострадавших.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки информации о нарушении прав жильцов дома в городе Карпинске (Свердловская область). По информации ведомства в многоквартирном доме по улице Ленина, 1952 года постройки, в квартирах присутствует сырость, плесень и грибок, а в подвале скапливается вода, прогнили полы, а между ними и стенами образовались щели.