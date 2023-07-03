О происшествии на дороге рассказали очевидцы
В Кургане легковой автомобиль перевернуло после ДТП на дороге рядом с Троицкой площадью. Об инциденте вечером 3 июля рассказали очевидцы.
«ДТП с переворотом на Троицкой площади», — указано в telegram-канал ЧП «Курган». Горожане сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.
Корреспондент URA.RU направил запрос городским дорожным полицейским. Информация будет дополнена после получения ответа.
В октябре прошлого года произошла похожая автоавария, в результате которой одна из машин перевернулась и встала на крышу. Тогда при столкновении пострадали четыре автомобиля.
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