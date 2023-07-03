Легковушку перевернуло после ДТП у Троицкой площади в Кургане. Видео

04 июля 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

О происшествии на дороге рассказали очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане легковой автомобиль перевернуло после ДТП на дороге рядом с Троицкой площадью. Об инциденте вечером 3 июля рассказали очевидцы. «ДТП с переворотом на Троицкой площади», — указано в telegram-канал ЧП «Курган». Горожане сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос городским дорожным полицейским. Информация будет дополнена после получения ответа. В октябре прошлого года произошла похожая автоавария, в результате которой одна из машин перевернулась и встала на крышу. Тогда при столкновении пострадали четыре автомобиля.

В Кургане легковой автомобиль перевернуло после ДТП на дороге рядом с Троицкой площадью. Об инциденте вечером 3 июля рассказали очевидцы. «ДТП с переворотом на Троицкой площади», — указано в telegram-канал ЧП «Курган». Горожане сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос городским дорожным полицейским. Информация будет дополнена после получения ответа. В октябре прошлого года произошла похожая автоавария, в результате которой одна из машин перевернулась и встала на крышу. Тогда при столкновении пострадали четыре автомобиля.