03 июля 2023
02 июля 2023

Легковушку перевернуло после ДТП у Троицкой площади в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пр. Ленина у дома Севастьянова. Екатеринбург, автомобильная авария, знак аварийной остановки, дтп
О происшествии на дороге рассказали очевидцы Фото:

В Кургане легковой автомобиль перевернуло после ДТП на дороге рядом с Троицкой площадью. Об инциденте вечером 3 июля рассказали очевидцы.

«ДТП с переворотом на Троицкой площади», — указано в telegram-канал ЧП «Курган». Горожане сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил запрос городским дорожным полицейским. Информация будет дополнена после получения ответа.

В октябре прошлого года произошла похожая автоавария, в результате которой одна из машин перевернулась и встала на крышу. Тогда при столкновении пострадали четыре автомобиля.

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В Кургане легковой автомобиль перевернуло после ДТП на дороге рядом с Троицкой площадью. Об инциденте вечером 3 июля рассказали очевидцы. «ДТП с переворотом на Троицкой площади», — указано в telegram-канал ЧП «Курган». Горожане сообщают, что на месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос городским дорожным полицейским. Информация будет дополнена после получения ответа. В октябре прошлого года произошла похожая автоавария, в результате которой одна из машин перевернулась и встала на крышу. Тогда при столкновении пострадали четыре автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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