Екатеринбуржцы в ночь на 4 июля заметили кровавую Луну
Жители Екатеринбурга в ночь на 4 июля заметили в небе кровавую Луну. Это необычное природное явление называется суперлуние, сообщили в соцсети.
«Жители Екатеринбурга сегодня наблюдают „Кровавое суперлуние“», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». Природное явление появилось в небе над столицей Свердловской области в ночь на 4 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 23 на 24 мая жители Екатеринбурга заметили редкое необычное явление — сближение Луны и Венеры. Сближение этих небесных тел было последним в 2023 году.
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