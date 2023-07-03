03 июля 2023

В небе над Екатеринбургом заметили необычное природное явление. Фото

Екатеринбуржцы заметили ночью суперлуние
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Екатеринбуржцы в ночь на 4 июля заметили кровавую Луну Фото:

Жители Екатеринбурга в ночь на 4 июля заметили в небе кровавую Луну. Это необычное природное явление называется суперлуние, сообщили в соцсети.

«Жители Екатеринбурга сегодня наблюдают „Кровавое суперлуние“», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». Природное явление появилось в небе над столицей Свердловской области в ночь на 4 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 23 на 24 мая жители Екатеринбурга заметили редкое необычное явление — сближение Луны и Венеры. Сближение этих небесных тел было последним в 2023 году.

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Жители Екатеринбурга в ночь на 4 июля заметили в небе кровавую Луну. Это необычное природное явление называется суперлуние, сообщили в соцсети. «Жители Екатеринбурга сегодня наблюдают „Кровавое суперлуние“», — сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком». Природное явление появилось в небе над столицей Свердловской области в ночь на 4 июля. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 23 на 24 мая жители Екатеринбурга заметили редкое необычное явление — сближение Луны и Венеры. Сближение этих небесных тел было последним в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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