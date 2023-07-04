Рогов: ВС России перешли в активную оборону в Запорожье

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, солдат, 201военная база
Рогов пообещал «горячую» ночь на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные перешли в активную оборону в Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Васильевском направлении Запорожского фронта в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки горячо! Несколько часов шли артиллерийские дуэли. Ни враг, ни мы не жалели снарядов. Противник провел ротацию и перебросил к ЛБС (линии боестолкновений — прим. ред.) новые силы из резерва. Очевидно — готовится к штурмовым действиям», — сообщил Рогов в Telegram.

Он добавил, что российские военные находятся в активной фазе. «Ночь обещает быть горячей», — отметил Рогов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожье готовы к второму масштабному контрнаступлению. Сейчас Киев перебрасывает войска и пытается запутать российскую разведку, чтобы скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ.

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Российские военные перешли в активную оборону в Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Васильевском направлении Запорожского фронта в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки горячо! Несколько часов шли артиллерийские дуэли. Ни враг, ни мы не жалели снарядов. Противник провел ротацию и перебросил к ЛБС (линии боестолкновений — прим. ред.) новые силы из резерва. Очевидно — готовится к штурмовым действиям», — сообщил Рогов в Telegram. Он добавил, что российские военные находятся в активной фазе. «Ночь обещает быть горячей», — отметил Рогов. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожье готовы к второму масштабному контрнаступлению. Сейчас Киев перебрасывает войска и пытается запутать российскую разведку, чтобы скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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