Рогов: ВС России перешли в активную оборону в Запорожье

Рогов пообещал «горячую» ночь на фронте Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные перешли в активную оборону в Запорожье. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Васильевском направлении Запорожского фронта в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки горячо! Несколько часов шли артиллерийские дуэли. Ни враг, ни мы не жалели снарядов. Противник провел ротацию и перебросил к ЛБС (линии боестолкновений — прим. ред.) новые силы из резерва. Очевидно — готовится к штурмовым действиям», — сообщил Рогов в Telegram.

Он добавил, что российские военные находятся в активной фазе. «Ночь обещает быть горячей», — отметил Рогов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожье готовы к второму масштабному контрнаступлению. Сейчас Киев перебрасывает войска и пытается запутать российскую разведку, чтобы скрыть местонахождение основных бойцов ВСУ.