НАТО озвучила условие, при котором Украина не получит F-16

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения наступления

04 июля 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

НАТО отказала Украине в немедленной передаче истребителей F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки истребителей F-16 Киеву отложены до завершения контрнаступления. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Вопрос о передаче истребителей F-16 не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — пояснил Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC . Он также уточнил, что в рамках текущих действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет производиться обучение украинских пилотов и специалистов-техников. По мнению Бауэра, украинским солдатам на передовой сейчас «крайне тяжело» продвигаться. Смене дислокации формирований мешают несколько линий обороны, минные поля и препятствия для передвижения транспортных средств. Киев надеялся получить западные истребители в прошлом году, но поставка самолетов скорее всего произойдет не раньше начала следующего года, уверены аналитики издания Politico . Ранее URA.RU собрало информацию по поводу того, чем опасен истребитель F-16 и в чем его отличие от российского МиГ-29. По словам президента РФ Владимира Путина, самолеты F-16, в случае поставок Украине, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard.

Поставки истребителей F-16 Киеву отложены до завершения контрнаступления. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Вопрос о передаче истребителей F-16 не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — пояснил Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC. Он также уточнил, что в рамках текущих действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет производиться обучение украинских пилотов и специалистов-техников. По мнению Бауэра, украинским солдатам на передовой сейчас «крайне тяжело» продвигаться. Смене дислокации формирований мешают несколько линий обороны, минные поля и препятствия для передвижения транспортных средств. Киев надеялся получить западные истребители в прошлом году, но поставка самолетов скорее всего произойдет не раньше начала следующего года, уверены аналитики издания Politico. Ранее URA.RU собрало информацию по поводу того, чем опасен истребитель F-16 и в чем его отличие от российского МиГ-29. По словам президента РФ Владимира Путина, самолеты F-16, в случае поставок Украине, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard.