03 июля 2023

НАТО озвучила условие, при котором Украина не получит F-16

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения наступления
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО отказала Украине в немедленной передаче истребителей F-16 Фото:
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Поставки истребителей F-16 Киеву отложены до завершения контрнаступления. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Вопрос о передаче истребителей F-16 не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — пояснил Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC. Он также уточнил, что в рамках текущих действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет производиться обучение украинских пилотов и специалистов-техников.

По мнению Бауэра, украинским солдатам на передовой сейчас «крайне тяжело» продвигаться. Смене дислокации формирований мешают несколько линий обороны, минные поля и препятствия для передвижения транспортных средств.

Киев надеялся получить западные истребители в прошлом году, но поставка самолетов скорее всего произойдет не раньше начала следующего года, уверены аналитики издания Politico. Ранее URA.RU собрало информацию по поводу того, чем опасен истребитель F-16 и в чем его отличие от российского МиГ-29. По словам президента РФ Владимира Путина, самолеты F-16, в случае поставок Украине, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard.

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Поставки истребителей F-16 Киеву отложены до завершения контрнаступления. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Вопрос о передаче истребителей F-16 не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — пояснил Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC. Он также уточнил, что в рамках текущих действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет производиться обучение украинских пилотов и специалистов-техников. По мнению Бауэра, украинским солдатам на передовой сейчас «крайне тяжело» продвигаться. Смене дислокации формирований мешают несколько линий обороны, минные поля и препятствия для передвижения транспортных средств. Киев надеялся получить западные истребители в прошлом году, но поставка самолетов скорее всего произойдет не раньше начала следующего года, уверены аналитики издания Politico. Ранее URA.RU собрало информацию по поводу того, чем опасен истребитель F-16 и в чем его отличие от российского МиГ-29. По словам президента РФ Владимира Путина, самолеты F-16, в случае поставок Украине, будут уничтожены так же, как немецкие танки Leopard.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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