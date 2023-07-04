В Крыму раскрыли ущерб от водной блокады

Крымский депутат Трофимов: ущерб от водной блокады может превысить один триллион рублей

До 2014 года Крым почти полностью обеспечивался Украиной прессной водой Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Сумма ущерба от водной блокады Крыма может составить свыше одного триллиона рублей. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. После 2014 года Украина перестала поставлять воду на полуостров.

«Сейчас к иску [который зарегистрировал региональный арбитражный суд, оценив ущерб для Крыма от водной блокады в более 152 миллиарда] смогут присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые тоже пострадали. <… > Сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более одного триллиона рублей», — заявил Сергей Трофимов. Его слова приводит РИА Новости.

До 2014 года в Крым пресная вода поступала с Украины. Доля украинской воды от общего числа потоков составляла примерно 85%. После присоединения Крыма к России Украина отказалась снабжать полуостров водой. Каналы были разблокированы только после начала спецоперации.

Во время спецоперации Украина лишила Крым и электроэнергии. К июлю 2022 года электроснабжение было восстановлено.