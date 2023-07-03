В Крыму призвали Зеленского умерить аппетиты в отношении полуострова

04 июля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные, считает Трофимов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. «Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные. Все, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мертвого осла уши», — заявил Трофимов, пишет РИА Новости. Он отметил, что Крымский полуостров всегда был частью РФ и юридически не отделялся от страны. В связи с этим, считает Трофимов, Крым будет российским. Ранее Зеленский неоднократно высказывался о желании Киева вернуть Крым в состав Украины. Он заявлял, что конфликт с РФ будет продолжаться до тех пор, пока Россия не откажется от Крыма. Также украинский лидер сообщал, что согласится на переговоры с Россией тогда, когда речь пойдет о возвращении полуострова.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. «Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные. Все, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мертвого осла уши», — заявил Трофимов, пишет РИА Новости. Он отметил, что Крымский полуостров всегда был частью РФ и юридически не отделялся от страны. В связи с этим, считает Трофимов, Крым будет российским. Ранее Зеленский неоднократно высказывался о желании Киева вернуть Крым в состав Украины. Он заявлял, что конфликт с РФ будет продолжаться до тех пор, пока Россия не откажется от Крыма. Также украинский лидер сообщал, что согласится на переговоры с Россией тогда, когда речь пойдет о возвращении полуострова.