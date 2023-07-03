03 июля 2023

В Крыму призвали Зеленского умерить аппетиты в отношении полуострова

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Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные, считает Трофимов Фото:
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

«Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные. Все, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мертвого осла уши», — заявил Трофимов, пишет РИА Новости. Он отметил, что Крымский полуостров всегда был частью РФ и юридически не отделялся от страны. В связи с этим, считает Трофимов, Крым будет российским.

Ранее Зеленский неоднократно высказывался о желании Киева вернуть Крым в состав Украины. Он заявлял, что конфликт с РФ будет продолжаться до тех пор, пока Россия не откажется от Крыма. Также украинский лидер сообщал, что согласится на переговоры с Россией тогда, когда речь пойдет о возвращении полуострова.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует умерить свои аппетиты в отношении Крыма. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. «Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные. Все, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мертвого осла уши», — заявил Трофимов, пишет РИА Новости. Он отметил, что Крымский полуостров всегда был частью РФ и юридически не отделялся от страны. В связи с этим, считает Трофимов, Крым будет российским. Ранее Зеленский неоднократно высказывался о желании Киева вернуть Крым в состав Украины. Он заявлял, что конфликт с РФ будет продолжаться до тех пор, пока Россия не откажется от Крыма. Также украинский лидер сообщал, что согласится на переговоры с Россией тогда, когда речь пойдет о возвращении полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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