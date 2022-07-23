Власти Крыма: полуостров преодолел последнюю блокаду Украины

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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, подстанция, электричество, электрификация, электроопора
Крым преодолел энергетическую блокаду Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области восстановили взорванные электроопоры, благодаря чему Крым преодолел блокаду, устроенную Украиной. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема», — заявил Крючков в интервью РИА «Новости».

В Херсонской области месяц назад завершили ремонт электроопор, ведущих в Крым, передает MK.RU. Также были восстановлены железнодорожные пути до Крыма, сообщает «Национальная служба новостей». В республике в конце февраля возобновили беспрепятственную подачу воды. Для этого российские военные взорвали дамбу, которая мешала поступлению воды. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля и проводится для защиты жителей Донбасса.

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В Херсонской области восстановили взорванные электроопоры, благодаря чему Крым преодолел блокаду, устроенную Украиной. Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема», — заявил Крючков в интервью РИА «Новости». В Херсонской области месяц назад завершили ремонт электроопор, ведущих в Крым, передает MK.RU. Также были восстановлены железнодорожные пути до Крыма, сообщает «Национальная служба новостей». В республике в конце февраля возобновили беспрепятственную подачу воды. Для этого российские военные взорвали дамбу, которая мешала поступлению воды. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля и проводится для защиты жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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