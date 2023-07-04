Из-за атаки беспилотников рейсы из Тюмени в московское Внуково перенаправили в другие аэропорты

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б, табло вылета
Тюменцы, вылетевшие во Внуково, приземлятся в других аэропортах Москвы Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Два самолета, следующие из Тюмени в Москву, перенаправили на прилет в Шереметьево и Домодедово, хотя изначально они должны были сесть в аэропорту Внуково. Информация об этом содержится на электронном табло Внуково.

«Рейс Тюмень — Москва, авиакомпания „Победа“. Аэропорт прилета — Шереметьево. Рейс Тюмень — Москва, авиакомпания Utair, аэропорт прилета — Домодедово», — говорится в информации на онлайн-табло Внуково.

Ранее Росавиация объявила о приостановлении приема и выпуска воздушных судов во Внуково (с 10:00 по тюменскому времени его работа возобновлена). Причиной назвали технические обстоятельства, независящие от аэропорта. Утром 4 июля в Новой Москве были отражены атаки беспилотников.

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Два самолета, следующие из Тюмени в Москву, перенаправили на прилет в Шереметьево и Домодедово, хотя изначально они должны были сесть в аэропорту Внуково. Информация об этом содержится на электронном табло Внуково. «Рейс Тюмень — Москва, авиакомпания „Победа“. Аэропорт прилета — Шереметьево. Рейс Тюмень — Москва, авиакомпания Utair, аэропорт прилета — Домодедово», — говорится в информации на онлайн-табло Внуково. Ранее Росавиация объявила о приостановлении приема и выпуска воздушных судов во Внуково (с 10:00 по тюменскому времени его работа возобновлена). Причиной назвали технические обстоятельства, независящие от аэропорта. Утром 4 июля в Новой Москве были отражены атаки беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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