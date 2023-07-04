Из-за атаки беспилотников рейсы из Тюмени в московское Внуково перенаправили в другие аэропорты

Два самолета, следующие из Тюмени в Москву, перенаправили на прилет в Шереметьево и Домодедово, хотя изначально они должны были сесть в аэропорту Внуково. Информация об этом содержится на электронном табло Внуково.
«Рейс Тюмень — Москва, авиакомпания „Победа“. Аэропорт прилета — Шереметьево. Рейс Тюмень — Москва, авиакомпания Utair, аэропорт прилета — Домодедово», — говорится в информации на онлайн-табло Внуково.
Ранее Росавиация объявила о приостановлении приема и выпуска воздушных судов во Внуково (с 10:00 по тюменскому времени его работа возобновлена). Причиной назвали технические обстоятельства, независящие от аэропорта. Утром 4 июля в Новой Москве были отражены атаки беспилотников.
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