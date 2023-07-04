Рогозин сообщил о тяжелых боях на запорожском фронте

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Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ начали активизацию на запорожском фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На запорожском фронте начались тяжелые бои с ВСУ. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, российский 429-й полк ведет артиллерийский обстрел ВСУ.

«На запорожском фронте активизация противника. Главный упор он делает на подавление огня нашей арты. Тяжелый бой в зоне ответственности нашего 429-го полка», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ «лезут со всех щелей».

Ранее Рогозин призвал российских военнослужащих сжигать всю украинскую технику. Он также сообщал, что украинские бойцы применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области, передает RT.

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На запорожском фронте начались тяжелые бои с ВСУ. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, российский 429-й полк ведет артиллерийский обстрел ВСУ. «На запорожском фронте активизация противника. Главный упор он делает на подавление огня нашей арты. Тяжелый бой в зоне ответственности нашего 429-го полка», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ «лезут со всех щелей». Ранее Рогозин призвал российских военнослужащих сжигать всю украинскую технику. Он также сообщал, что украинские бойцы применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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