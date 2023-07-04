Рогозин сообщил о тяжелых боях на запорожском фронте 04 июля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 + Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ начали активизацию на запорожском фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На запорожском фронте начались тяжелые бои с ВСУ. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, российский 429-й полк ведет артиллерийский обстрел ВСУ. «На запорожском фронте активизация противника. Главный упор он делает на подавление огня нашей арты. Тяжелый бой в зоне ответственности нашего 429-го полка», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ «лезут со всех щелей». Ранее Рогозин призвал российских военнослужащих сжигать всю украинскую технику. Он также сообщал, что украинские бойцы применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области, передает RT. На запорожском фронте начались тяжелые бои с ВСУ. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, российский 429-й полк ведет артиллерийский обстрел ВСУ. «На запорожском фронте активизация противника. Главный упор он делает на подавление огня нашей арты. Тяжелый бой в зоне ответственности нашего 429-го полка», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ «лезут со всех щелей». Ранее Рогозин призвал российских военнослужащих сжигать всю украинскую технику. Он также сообщал, что украинские бойцы применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций в Запорожской области, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям