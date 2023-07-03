Тюменцы рискуют остаться без речных прогулок из-за критического обмеления Туры

Жители и гости Тюмени рискуют остаться без речных прогулок из-за критического обмеления Туры. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Обь-Иртышскому речному пароходству. Ранее агентство писало о том, что владельцы судов обратились к тюменским властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке.
«Уровень обмеления Туры в районе тюменской набережной приблизился к критическому. И вода продолжает убывать. Есть вероятность, что владельцам судов придется отменить прогулки по реке и закончить навигацию раньше времени. Потому что экскурсии могут стать небезопасными», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.
В адрес Обь-Иртышского речного пароходства направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что в середине июня владельцы прогулочных судов временно приостанавливали экскурсии по Туре. Затем речные прогулки были возобновлены.
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