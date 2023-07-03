03 июля 2023

Тюменцы рискуют остаться без речных прогулок из-за критического обмеления Туры

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, лето, река тура
Уровень обмеления Туры приблизился к критическому Фото:

Жители и гости Тюмени рискуют остаться без речных прогулок из-за критического обмеления Туры. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Обь-Иртышскому речному пароходству. Ранее агентство писало о том, что владельцы судов обратились к тюменским властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке.

«Уровень обмеления Туры в районе тюменской набережной приблизился к критическому. И вода продолжает убывать. Есть вероятность, что владельцам судов придется отменить прогулки по реке и закончить навигацию раньше времени. Потому что экскурсии могут стать небезопасными», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В адрес Обь-Иртышского речного пароходства направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в середине июня владельцы прогулочных судов временно приостанавливали экскурсии по Туре. Затем речные прогулки были возобновлены.

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Жители и гости Тюмени рискуют остаться без речных прогулок из-за критического обмеления Туры. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Обь-Иртышскому речному пароходству. Ранее агентство писало о том, что владельцы судов обратились к тюменским властям с просьбой углубить дно Туры для сохранения прогулок по реке. «Уровень обмеления Туры в районе тюменской набережной приблизился к критическому. И вода продолжает убывать. Есть вероятность, что владельцам судов придется отменить прогулки по реке и закончить навигацию раньше времени. Потому что экскурсии могут стать небезопасными», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В адрес Обь-Иртышского речного пароходства направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в середине июня владельцы прогулочных судов временно приостанавливали экскурсии по Туре. Затем речные прогулки были возобновлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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