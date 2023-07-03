03 июля 2023

Мэр Кургана сообщила, когда наладится движение городских автобусов. Видео

Мэр Кургана: автобусы будут лучше ходить после окончания ремонта мостов и дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган
Глава Кургана пообещала улучшения в графике движения автобусов Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова пообещала, что после окончания ремонта мостов и дорог улучшится график движения городских автобусов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на презентации нового городского транспорта.

«Крупные магистральные улицы будут отремонтированы, графики движения отрегулированы», — сообщила глава города. Ситникова ожидает, что количество жалоб и обращения на городской транспорт будет сведено к минимуму.

Глава администрации заявила, что число жалоб уже значительно снизилось. Такие сведения были получены в ходе постоянно проводимого мониторинга обращений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане власти показали новые автобусы. Недобросовестность некоторых перевозчиков была названа причиной плохого состояния действующего автобусного парка.

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Глава Кургана Елена Ситникова пообещала, что после окончания ремонта мостов и дорог улучшится график движения городских автобусов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на презентации нового городского транспорта. «Крупные магистральные улицы будут отремонтированы, графики движения отрегулированы», — сообщила глава города. Ситникова ожидает, что количество жалоб и обращения на городской транспорт будет сведено к минимуму. Глава администрации заявила, что число жалоб уже значительно снизилось. Такие сведения были получены в ходе постоянно проводимого мониторинга обращений. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане власти показали новые автобусы. Недобросовестность некоторых перевозчиков была названа причиной плохого состояния действующего автобусного парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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