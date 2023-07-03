Мэр Кургана сообщила, когда наладится движение городских автобусов. Видео

Мэр Кургана: автобусы будут лучше ходить после окончания ремонта мостов и дорог

04 июля 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Глава Кургана пообещала улучшения в графике движения автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова пообещала, что после окончания ремонта мостов и дорог улучшится график движения городских автобусов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на презентации нового городского транспорта. «Крупные магистральные улицы будут отремонтированы, графики движения отрегулированы», — сообщила глава города. Ситникова ожидает, что количество жалоб и обращения на городской транспорт будет сведено к минимуму. Глава администрации заявила, что число жалоб уже значительно снизилось. Такие сведения были получены в ходе постоянно проводимого мониторинга обращений. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане власти показали новые автобусы. Недобросовестность некоторых перевозчиков была названа причиной плохого состояния действующего автобусного парка.

Глава Кургана Елена Ситникова пообещала, что после окончания ремонта мостов и дорог улучшится график движения городских автобусов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на презентации нового городского транспорта. «Крупные магистральные улицы будут отремонтированы, графики движения отрегулированы», — сообщила глава города. Ситникова ожидает, что количество жалоб и обращения на городской транспорт будет сведено к минимуму. Глава администрации заявила, что число жалоб уже значительно снизилось. Такие сведения были получены в ходе постоянно проводимого мониторинга обращений. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане власти показали новые автобусы. Недобросовестность некоторых перевозчиков была названа причиной плохого состояния действующего автобусного парка.