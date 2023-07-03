Глава Кургана Елена Ситникова пообещала, что после окончания ремонта мостов и дорог улучшится график движения городских автобусов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на презентации нового городского транспорта.
«Крупные магистральные улицы будут отремонтированы, графики движения отрегулированы», — сообщила глава города. Ситникова ожидает, что количество жалоб и обращения на городской транспорт будет сведено к минимуму.
Глава администрации заявила, что число жалоб уже значительно снизилось. Такие сведения были получены в ходе постоянно проводимого мониторинга обращений.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане власти показали новые автобусы. Недобросовестность некоторых перевозчиков была названа причиной плохого состояния действующего автобусного парка.
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