В Екатеринбурге доставка «ЕбиДоеби», где отравились люди, попыталась вернуться к работе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Службе доставке все же запретили работать в ближайшие три месяца Фото:

Службу доставки блюд японской кухни «Ебидоеби» в Екатеринбурге, где сальмонеллезом заразились больше 30 человек, все же закрыли на три месяца. О приостановке деятельности стало известно еще в начале июня, но представители доставки обжаловали решение, однако попытка оказалась безуспешной.

«Специалисты Роспотребнадзора составили в отношении ИП Коньковой И.В. протокол об административном правонарушении и приостановили деятельность ресторана. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал ИП Конькову И.В. виновной по ст. 6.6. КоАП РФ и назначил ей наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», — рассказали в Свердловском областном суде.

Защитник попытались добиться разрешения на работу, ссылаясь на то, что причиной отравления стала зараженная сальмонеллой курятина, а значит ответственными перед пострадавшими являются поставщики продукции. «Однако суд отверг эти доводы, так как в вину владельцу „ЕбиДоеби“ не ставится зараженное мясо, а наказание назначено за выявленные нарушения. Между тем, Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции, уточнив, что приостанавливается не любая деятельность, а именно по оказанию услуг общественного питания», — заявили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора при проверке обнаружили, что семь сотрудников ресторана не имели медицинских книжек, на предприятии не проводились медицинские осмотры и не ставились прививки. Также в службе доставки не было цехового деления, в зоне мойки гастроемкостей были обнаружены не промаркированные разделочные ножи и многое другое.

О массовом отравлении стало известно в начале июня. Все пострадавшие делали заказ в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. Следователи начали проверку по факту массового отравления, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Службу доставки блюд японской кухни «Ебидоеби» в Екатеринбурге, где сальмонеллезом заразились больше 30 человек, все же закрыли на три месяца. О приостановке деятельности стало известно еще в начале июня, но представители доставки обжаловали решение, однако попытка оказалась безуспешной. «Специалисты Роспотребнадзора составили в отношении ИП Коньковой И.В. протокол об административном правонарушении и приостановили деятельность ресторана. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал ИП Конькову И.В. виновной по ст. 6.6. КоАП РФ и назначил ей наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», — рассказали в Свердловском областном суде. Защитник попытались добиться разрешения на работу, ссылаясь на то, что причиной отравления стала зараженная сальмонеллой курятина, а значит ответственными перед пострадавшими являются поставщики продукции. «Однако суд отверг эти доводы, так как в вину владельцу „ЕбиДоеби“ не ставится зараженное мясо, а наказание назначено за выявленные нарушения. Между тем, Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции, уточнив, что приостанавливается не любая деятельность, а именно по оказанию услуг общественного питания», — заявили в пресс-службе. Специалисты Роспотребнадзора при проверке обнаружили, что семь сотрудников ресторана не имели медицинских книжек, на предприятии не проводились медицинские осмотры и не ставились прививки. Также в службе доставки не было цехового деления, в зоне мойки гастроемкостей были обнаружены не промаркированные разделочные ножи и многое другое. О массовом отравлении стало известно в начале июня. Все пострадавшие делали заказ в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. Следователи начали проверку по факту массового отравления, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...