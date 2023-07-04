В Екатеринбурге доставка «ЕбиДоеби», где отравились люди, попыталась вернуться к работе

Службе доставке все же запретили работать в ближайшие три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Службу доставки блюд японской кухни «Ебидоеби» в Екатеринбурге, где сальмонеллезом заразились больше 30 человек, все же закрыли на три месяца. О приостановке деятельности стало известно еще в начале июня, но представители доставки обжаловали решение, однако попытка оказалась безуспешной.

«Специалисты Роспотребнадзора составили в отношении ИП Коньковой И.В. протокол об административном правонарушении и приостановили деятельность ресторана. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал ИП Конькову И.В. виновной по ст. 6.6. КоАП РФ и назначил ей наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», — рассказали в Свердловском областном суде.

Защитник попытались добиться разрешения на работу, ссылаясь на то, что причиной отравления стала зараженная сальмонеллой курятина, а значит ответственными перед пострадавшими являются поставщики продукции. «Однако суд отверг эти доводы, так как в вину владельцу „ЕбиДоеби“ не ставится зараженное мясо, а наказание назначено за выявленные нарушения. Между тем, Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции, уточнив, что приостанавливается не любая деятельность, а именно по оказанию услуг общественного питания», — заявили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора при проверке обнаружили, что семь сотрудников ресторана не имели медицинских книжек, на предприятии не проводились медицинские осмотры и не ставились прививки. Также в службе доставки не было цехового деления, в зоне мойки гастроемкостей были обнаружены не промаркированные разделочные ножи и многое другое.

О массовом отравлении стало известно в начале июня. Все пострадавшие делали заказ в заведении «Ебидоеби» на Щербакова, 20. Следователи начали проверку по факту массового отравления, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки.