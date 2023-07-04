Организаторы рассказали, как прошел кастинг на «Мисс Екатеринбург»

На «Мисс Екатеринбург» отобрали 18 девушек

Конкурс красоты пройдет с ведущим Дмитрием Хрусталевым и группой «Банд’Эрос» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жюри отобрали конкурсанток, на которых будут любоваться горожане на «Мисс Екатеринбург — 2023». Среди 317 девушек были отобраны 18 красавиц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Заявки на участие в конкурсе подали более 317 девушек. На кастинге девушки рассказывали о себе, увлечениях и впечатлениях от Екатеринбурга», — рассказали в мэрии. По итогам собеседования жюри определило 18 девушек, которые пройдут в финал конкурса.

Экспертная комиссия кастинга состояла из 11 человек: представителей администрации Екатеринбурга, педагогов и организаторов конкурса. Их главной задачей было понять, готовы ли участницы стать лицом уральской столицы и достойно представить город в 300-летие Екатеринбурга. Также они оценивали, как девушки держаться на публике, могут ли красиво говорить и знают ли историю столицы Урала.

Подготовка к финалу начнется с 10 июля. Участницы будут обучаться дефиле, сценической речи и актерскому мастерству.

Ранее URA.RU рассказывало, что полюбоваться на претенденток, которые поборются за титул «Мисс Екатеринбург — 2023», в этом году сможет любой желающий. Конкурс пройдет 17 августа в Историческом сквере. Ведущим станет комик Дмитрий Хрусталев, хэдлайнером мероприятия — группа «Банд’Эрос».