Путин заявил об изменении структуры российской экономики

Перерабатывающие отрасли показывают рост доходов, что свидетельствует об изменении структуры российской экономики. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
«Структура российской экономики меняется», — заявил Владимир Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Глава государства подчеркнул, что это произошло благодаря росту доходов перерабатывающих отраслей.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны начала расти с второго квартала 2022 года, преодолевая сложный период. Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), российский президент заявил, что в стране формируется новая модель экономики, передают «Дни.ру».
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