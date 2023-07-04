Жара заставляет пермяков нарушать запреты. Фото, видео

Из-за жары пермяки купаются в запрещенных местах
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, городской пляж, мотовилихинский пруд
Купаться можно не везде Фото:

В Перми установилась жаркая погода. Столбик термометра уверенно держится на отметке в 30 градусов. Пермяки спасаются от зноя по-разному — кто-то купается в фонтанах, а кто-то в водоемах, где это строго запрещено, передает фотокорреспондент URA.RU.

«На эспланаде заняты все фонтаны — здесь, в основном, дети плещутся в воде. На Мотовилихинском пруду кто-то загорает, ловя прохладу от водоема, а другие купаются. Хотя тут же стоит табличка о запрете на купание. Но спасатели на месте — наблюдают за всеми», — рассказывает журналист. Также пермяки заполнили пляжи на берегу Камы.

Ранее URA.RU рассказывало, что 30-градусная жара вернулась в Пермь в начале июля после длительного похолодания. В ближайшие дни теплая погода сохранится, говорят метеорологи.

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В Перми установилась жаркая погода. Столбик термометра уверенно держится на отметке в 30 градусов. Пермяки спасаются от зноя по-разному — кто-то купается в фонтанах, а кто-то в водоемах, где это строго запрещено, передает фотокорреспондент URA.RU. «На эспланаде заняты все фонтаны — здесь, в основном, дети плещутся в воде. На Мотовилихинском пруду кто-то загорает, ловя прохладу от водоема, а другие купаются. Хотя тут же стоит табличка о запрете на купание. Но спасатели на месте — наблюдают за всеми», — рассказывает журналист. Также пермяки заполнили пляжи на берегу Камы. Ранее URA.RU рассказывало, что 30-градусная жара вернулась в Пермь в начале июля после длительного похолодания. В ближайшие дни теплая погода сохранится, говорят метеорологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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