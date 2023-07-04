В Перми установилась жаркая погода. Столбик термометра уверенно держится на отметке в 30 градусов. Пермяки спасаются от зноя по-разному — кто-то купается в фонтанах, а кто-то в водоемах, где это строго запрещено, передает фотокорреспондент URA.RU.
«На эспланаде заняты все фонтаны — здесь, в основном, дети плещутся в воде. На Мотовилихинском пруду кто-то загорает, ловя прохладу от водоема, а другие купаются. Хотя тут же стоит табличка о запрете на купание. Но спасатели на месте — наблюдают за всеми», — рассказывает журналист. Также пермяки заполнили пляжи на берегу Камы.
Ранее URA.RU рассказывало, что 30-градусная жара вернулась в Пермь в начале июля после длительного похолодания. В ближайшие дни теплая погода сохранится, говорят метеорологи.
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