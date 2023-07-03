В Кургане улицу Мяготина открыли для движения транспорта. Фото

04 июля 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Участок улицы Мяготина в Кургане открыли для транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок улицы Коли Мяготина открыли для движения транспорта после длительного ремонта. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. «В Кургане открыт для движения участок улицы К.Мяготина от Пролетарской до Ленина», — информирует пресс-служба мэрии. На открытом участке улицы нанесут временную разметку. В мэрии предупредили, что с 4 июля движение на данном участке будет осуществляться в штатном режиме. «Светофоры отрегулированы и работают в обычном режиме. Уважаемые автолюбители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите и пересекайте улицу только по сигналам светофора», — заметили в администрации. Дальнейшее обустройство дорожной инфраструктуры пройдет без перекрытия движения. Данный участок был закрыт на ремонт подземных сетей с августа прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти готовят к открытию улицу Мяготина. На участке работали асфальтоукладчики. Власти города пообещали открыть первый участок улицы после ремонта в течение двух дней. Участок улицы Мяготина в Кургане открыли для транспорта после ремонта фото: администрация г. Кургана Движение восстановлено на участке улицы Мяготина от Ленина до Пролетарской фото: администрация г. Кургана

Участок улицы Коли Мяготина открыли для движения транспорта после длительного ремонта. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. «В Кургане открыт для движения участок улицы К.Мяготина от Пролетарской до Ленина», — информирует пресс-служба мэрии. На открытом участке улицы нанесут временную разметку. В мэрии предупредили, что с 4 июля движение на данном участке будет осуществляться в штатном режиме. «Светофоры отрегулированы и работают в обычном режиме. Уважаемые автолюбители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите и пересекайте улицу только по сигналам светофора», — заметили в администрации. Дальнейшее обустройство дорожной инфраструктуры пройдет без перекрытия движения. Данный участок был закрыт на ремонт подземных сетей с августа прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти готовят к открытию улицу Мяготина. На участке работали асфальтоукладчики. Власти города пообещали открыть первый участок улицы после ремонта в течение двух дней.