03 июля 2023

В Кургане улицу Мяготина открыли для движения транспорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коли Мяготина. Курган, улица коли мяготина
Участок улицы Мяготина в Кургане открыли для транспорта Фото:

Участок улицы Коли Мяготина открыли для движения транспорта после длительного ремонта. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана.

«В Кургане открыт для движения участок улицы К.Мяготина от Пролетарской до Ленина», — информирует пресс-служба мэрии. На открытом участке улицы нанесут временную разметку.

В мэрии предупредили, что с 4 июля движение на данном участке будет осуществляться в штатном режиме. «Светофоры отрегулированы и работают в обычном режиме. Уважаемые автолюбители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите и пересекайте улицу только по сигналам светофора», — заметили в администрации.

Дальнейшее обустройство дорожной инфраструктуры пройдет без перекрытия движения. Данный участок был закрыт на ремонт подземных сетей с августа прошлого года.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти готовят к открытию улицу Мяготина. На участке работали асфальтоукладчики. Власти города пообещали открыть первый участок улицы после ремонта в течение двух дней.

Участок улицы Мяготина в Кургане открыли для транспорта после ремонта
Участок улицы Мяготина в Кургане открыли для транспорта после ремонта
Движение восстановлено на участке улицы Мяготина от Ленина до Пролетарской
Движение восстановлено на участке улицы Мяготина от Ленина до Пролетарской

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Участок улицы Коли Мяготина открыли для движения транспорта после длительного ремонта. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. «В Кургане открыт для движения участок улицы К.Мяготина от Пролетарской до Ленина», — информирует пресс-служба мэрии. На открытом участке улицы нанесут временную разметку. В мэрии предупредили, что с 4 июля движение на данном участке будет осуществляться в штатном режиме. «Светофоры отрегулированы и работают в обычном режиме. Уважаемые автолюбители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите и пересекайте улицу только по сигналам светофора», — заметили в администрации. Дальнейшее обустройство дорожной инфраструктуры пройдет без перекрытия движения. Данный участок был закрыт на ремонт подземных сетей с августа прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти готовят к открытию улицу Мяготина. На участке работали асфальтоукладчики. Власти города пообещали открыть первый участок улицы после ремонта в течение двух дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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