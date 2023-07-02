02 июля 2023
01 июля 2023

Часть улицы Коли Мяготина в Кургане готовят к открытию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы в скором времени смогут проехать по улице Коли Мяготина
Курганцы в скором времени смогут проехать по улице Коли Мяготина Фото:

В Кургане готовят к открытию часть улицы Коли Мяготина (от Пролетарской до Ленина). Об этом передает корреспондент URA.RU.

«На улице Коли Мяготина катки разглаживают асфальт. Часть улицы, судя по всему, готовятся открывать», — сообщает журналист агентства URA.RU.

Сообщается, что закрытой для движения автомобилей улица Коли Мяготина оставался почти год. Перекрывали дорогу из-за ремонтных работы — ответственная за ремонт компания должна была заменить трубы.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кургана. В мэрии сообщили, что на первом участке улицы Коли Мяготина (от Пролетарской до Ленина) в настоящее время ведутся работы по укладке нижних слоев асфальта. В течение двух дней первый этап асфальтирования на этом участке будет закончен, на дорожное покрытие будет нанесена временная разметка, после чего станет возможно движение на данном участке.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекроют три участка улицы Коли Мяготина. Там планировалось установить десятки новых канализационных и водопроводных колодцев. Еще один участок по этой улице должны были закрыть на пол года.

Курганцы обсуждают возможное открытие части улицы Коли Мяготина
Курганцы обсуждают возможное открытие части улицы Коли Мяготина
Фото:
На закрытой улице в Кургане разглаживают асфальт
На закрытой улице в Кургане разглаживают асфальт
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане готовят к открытию часть улицы Коли Мяготина (от Пролетарской до Ленина). Об этом передает корреспондент URA.RU. «На улице Коли Мяготина катки разглаживают асфальт. Часть улицы, судя по всему, готовятся открывать», — сообщает журналист агентства URA.RU. Сообщается, что закрытой для движения автомобилей улица Коли Мяготина оставался почти год. Перекрывали дорогу из-за ремонтных работы — ответственная за ремонт компания должна была заменить трубы. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кургана. В мэрии сообщили, что на первом участке улицы Коли Мяготина (от Пролетарской до Ленина) в настоящее время ведутся работы по укладке нижних слоев асфальта. В течение двух дней первый этап асфальтирования на этом участке будет закончен, на дорожное покрытие будет нанесена временная разметка, после чего станет возможно движение на данном участке. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекроют три участка улицы Коли Мяготина. Там планировалось установить десятки новых канализационных и водопроводных колодцев. Еще один участок по этой улице должны были закрыть на пол года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...