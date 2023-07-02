Часть улицы Коли Мяготина в Кургане готовят к открытию. Фото, видео

03 июля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Курганцы в скором времени смогут проехать по улице Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане готовят к открытию часть улицы Коли Мяготина (от Пролетарской до Ленина). Об этом передает корреспондент URA.RU. «На улице Коли Мяготина катки разглаживают асфальт. Часть улицы, судя по всему, готовятся открывать», — сообщает журналист агентства URA.RU. Сообщается, что закрытой для движения автомобилей улица Коли Мяготина оставался почти год. Перекрывали дорогу из-за ремонтных работы — ответственная за ремонт компания должна была заменить трубы. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кургана. В мэрии сообщили, что на первом участке улицы Коли Мяготина (от Пролетарской до Ленина) в настоящее время ведутся работы по укладке нижних слоев асфальта. В течение двух дней первый этап асфальтирования на этом участке будет закончен, на дорожное покрытие будет нанесена временная разметка, после чего станет возможно движение на данном участке. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекроют три участка улицы Коли Мяготина. Там планировалось установить десятки новых канализационных и водопроводных колодцев. Еще один участок по этой улице должны были закрыть на пол года. Курганцы обсуждают возможное открытие части улицы Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На закрытой улице в Кургане разглаживают асфальт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане готовят к открытию часть улицы Коли Мяготина (от Пролетарской до Ленина). Об этом передает корреспондент URA.RU. «На улице Коли Мяготина катки разглаживают асфальт. Часть улицы, судя по всему, готовятся открывать», — сообщает журналист агентства URA.RU. Сообщается, что закрытой для движения автомобилей улица Коли Мяготина оставался почти год. Перекрывали дорогу из-за ремонтных работы — ответственная за ремонт компания должна была заменить трубы. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Кургана. В мэрии сообщили, что на первом участке улицы Коли Мяготина (от Пролетарской до Ленина) в настоящее время ведутся работы по укладке нижних слоев асфальта. В течение двух дней первый этап асфальтирования на этом участке будет закончен, на дорожное покрытие будет нанесена временная разметка, после чего станет возможно движение на данном участке. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перекроют три участка улицы Коли Мяготина. Там планировалось установить десятки новых канализационных и водопроводных колодцев. Еще один участок по этой улице должны были закрыть на пол года.