В ГУР Украины описали атаку дронов на Москву фразой «так бывает»

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Подобные атаки на российские города могут происходить, заявил Андрей Юсов
Подобные атаки на российские города могут происходить, заявил Андрей Юсов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ситуации, подобные утренней атаке беспилотников в Новой Москве, могут происходить. С таким заявлением выступил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но так бывает", — передает слова Юсова украинский телеканал ТСН. Он добавил, что такие ситуации в порядке вещей и периодически могут происходить.

Ранее 4 июля утром жители Новой Москвы сообщили о взрывах, вызванных двумя беспилотниками. Один из них был сбит средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве, а другой - в Калужской области. Чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, полковник в отставке и директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов предложил создать новый рубеж противовоздушной обороны, протянувшийся от границы с Украиной до Санкт-Петербурга. Один из четырех беспилотников, которые атаковали Новую Москву, упал на сарай, расположенный в деревне Кривошеино, передает Pravda.Ru. 

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Ситуации, подобные утренней атаке беспилотников в Новой Москве, могут происходить. С таким заявлением выступил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. "Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но так бывает", — передает слова Юсова украинский телеканал ТСН. Он добавил, что такие ситуации в порядке вещей и периодически могут происходить. Ранее 4 июля утром жители Новой Москвы сообщили о взрывах, вызванных двумя беспилотниками. Один из них был сбит средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве, а другой - в Калужской области. Чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, полковник в отставке и директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов предложил создать новый рубеж противовоздушной обороны, протянувшийся от границы с Украиной до Санкт-Петербурга. Один из четырех беспилотников, которые атаковали Новую Москву, упал на сарай, расположенный в деревне Кривошеино, передает Pravda.Ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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