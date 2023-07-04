В ГУР Украины описали атаку дронов на Москву фразой «так бывает»

Ситуации, подобные утренней атаке беспилотников в Новой Москве, могут происходить. С таким заявлением выступил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.
"Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но так бывает", — передает слова Юсова украинский телеканал ТСН. Он добавил, что такие ситуации в порядке вещей и периодически могут происходить.
Ранее 4 июля утром жители Новой Москвы сообщили о взрывах, вызванных двумя беспилотниками. Один из них был сбит средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве, а другой - в Калужской области. Чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, полковник в отставке и директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов предложил создать новый рубеж противовоздушной обороны, протянувшийся от границы с Украиной до Санкт-Петербурга. Один из четырех беспилотников, которые атаковали Новую Москву, упал на сарай, расположенный в деревне Кривошеино, передает Pravda.Ru.
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