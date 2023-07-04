Полковник Кнутов раскрыл, как защитить Россию от дронов ВСУ

Для защиты России от беспилотников необходимо создать новый рубеж противовоздушной обороны, который протянется от границ с Украиной до Санкт-Петербурга. Об этом в беседе с URA.RU сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
«Надо усиливать работу внутри страны. По мере возможности и появления ресурсов создавать рубеж противовоздушной обороны вдоль Белгородской, Брянской, Курской области до Азовского-либо Черного моря, а дальше тянуть его до Санкт-Петербурга. Закрывать на постоянной основе аэропорты из-за беспилотников не нужно. Их прикрывает противовоздушная оборона. Наши радиолокационные станции видят дроны. Если они появляются в воздухе, то заметны на экранах как цель, тогда аэропорт закрывается. Если аэропорт не будет работать в принципе, то фактически противник добьется той цели, которую ставит», — сказал Юрий Кнутов.
По его словам, атака беспилотников в Московской области нужна была, чтобы создать мнимый успех вокруг контрнаступления ВСУ. «Она предпринята, на мой взгляд, с целью отвлечь население Украины, их вооруженные силы от тех неудач, которые им сопутствуют сейчас в ходе контрнаступления. Как отметила замминистра Украины Анна Маляр, Россия наступает на купянском, краснолиманском, марьинском, авдеевском направлениях. На других участках у Украины есть лишь небольшое продвижение. Поэтому нужно как-то было пытаться переключить внимание на хоть какую-то победу. А какой она может быть? Удар беспилотниками по Москве, по военным объектам, а может быть, даже и по гражданским, чтобы вызвать панику в стране», — объяснил полковник в отставке.
Эксперт не исключил, что беспилотники в Новой Москве были запущены диверсантами, которые находятся на территории России. «Есть информация, но она не проверена, что якобы помимо беспилотников был один квадрокоптер. Если это так, значит, его запускали уже с территории России. Это говорит о том, что здесь действует какая-то диверсионная группа, которая под видом беженцев приехала на территорию России и попыталась организовать диверсию, но безуспешно», — добавил собеседник агентства.
Россия отразила террористическую атаку Киева по Московской области и Новой Москве. По данным Минобороны РФ, было поражено пять беспилотников. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил срочно решить вопрос о создании комплексной системы защиты Москвы на примере израильского «Железного купола», который позволяет сбивать ракеты.
Для защиты России от беспилотников необходимо создать новый рубеж противовоздушной обороны, который протянется от границ с Украиной до Санкт-Петербурга. Об этом в беседе с URA.RU сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Надо усиливать работу внутри страны. По мере возможности и появления ресурсов создавать рубеж противовоздушной обороны вдоль Белгородской, Брянской, Курской области до Азовского-либо Черного моря, а дальше тянуть его до Санкт-Петербурга. Закрывать на постоянной основе аэропорты из-за беспилотников не нужно. Их прикрывает противовоздушная оборона. Наши радиолокационные станции видят дроны. Если они появляются в воздухе, то заметны на экранах как цель, тогда аэропорт закрывается. Если аэропорт не будет работать в принципе, то фактически противник добьется той цели, которую ставит», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, атака беспилотников в Московской области нужна была, чтобы создать мнимый успех вокруг контрнаступления ВСУ. «Она предпринята, на мой взгляд, с целью отвлечь население Украины, их вооруженные силы от тех неудач, которые им сопутствуют сейчас в ходе контрнаступления. Как отметила замминистра Украины Анна Маляр, Россия наступает на купянском, краснолиманском, марьинском, авдеевском направлениях. На других участках у Украины есть лишь небольшое продвижение. Поэтому нужно как-то было пытаться переключить внимание на хоть какую-то победу. А какой она может быть? Удар беспилотниками по Москве, по военным объектам, а может быть, даже и по гражданским, чтобы вызвать панику в стране», — объяснил полковник в отставке. Эксперт не исключил, что беспилотники в Новой Москве были запущены диверсантами, которые находятся на территории России. «Есть информация, но она не проверена, что якобы помимо беспилотников был один квадрокоптер. Если это так, значит, его запускали уже с территории России. Это говорит о том, что здесь действует какая-то диверсионная группа, которая под видом беженцев приехала на территорию России и попыталась организовать диверсию, но безуспешно», — добавил собеседник агентства. Россия отразила террористическую атаку Киева по Московской области и Новой Москве. По данным Минобороны РФ, было поражено пять беспилотников. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил срочно решить вопрос о создании комплексной системы защиты Москвы на примере израильского «Железного купола», который позволяет сбивать ракеты.