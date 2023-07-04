Полковник Кнутов раскрыл, как защитить Россию от дронов ВСУ

Полковник Кнутов: России нужен новый рубеж обороны от беспилотников до Санкт-Петербурга

04 июля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Российские аэропорты не нужно закрывать из-за атак дронов, сказал Юрий Кнутов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Для защиты России от беспилотников необходимо создать новый рубеж противовоздушной обороны, который протянется от границ с Украиной до Санкт-Петербурга. Об этом в беседе с URA.RU сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Надо усиливать работу внутри страны. По мере возможности и появления ресурсов создавать рубеж противовоздушной обороны вдоль Белгородской, Брянской, Курской области до Азовского-либо Черного моря, а дальше тянуть его до Санкт-Петербурга. Закрывать на постоянной основе аэропорты из-за беспилотников не нужно. Их прикрывает противовоздушная оборона. Наши радиолокационные станции видят дроны. Если они появляются в воздухе, то заметны на экранах как цель, тогда аэропорт закрывается. Если аэропорт не будет работать в принципе, то фактически противник добьется той цели, которую ставит», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, атака беспилотников в Московской области нужна была, чтобы создать мнимый успех вокруг контрнаступления ВСУ. «Она предпринята, на мой взгляд, с целью отвлечь население Украины, их вооруженные силы от тех неудач, которые им сопутствуют сейчас в ходе контрнаступления. Как отметила замминистра Украины Анна Маляр, Россия наступает на купянском, краснолиманском, марьинском, авдеевском направлениях. На других участках у Украины есть лишь небольшое продвижение. Поэтому нужно как-то было пытаться переключить внимание на хоть какую-то победу. А какой она может быть? Удар беспилотниками по Москве, по военным объектам, а может быть, даже и по гражданским, чтобы вызвать панику в стране», — объяснил полковник в отставке. Эксперт не исключил, что беспилотники в Новой Москве были запущены диверсантами, которые находятся на территории России. «Есть информация, но она не проверена, что якобы помимо беспилотников был один квадрокоптер. Если это так, значит, его запускали уже с территории России. Это говорит о том, что здесь действует какая-то диверсионная группа, которая под видом беженцев приехала на территорию России и попыталась организовать диверсию, но безуспешно», — добавил собеседник агентства. Россия отразила террористическую атаку Киева по Московской области и Новой Москве. По данным Минобороны РФ, было поражено пять беспилотников. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил срочно решить вопрос о создании комплексной системы защиты Москвы на примере израильского «Железного купола», который позволяет сбивать ракеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для защиты России от беспилотников необходимо создать новый рубеж противовоздушной обороны, который протянется от границ с Украиной до Санкт-Петербурга. Об этом в беседе с URA.RU сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Надо усиливать работу внутри страны. По мере возможности и появления ресурсов создавать рубеж противовоздушной обороны вдоль Белгородской, Брянской, Курской области до Азовского-либо Черного моря, а дальше тянуть его до Санкт-Петербурга. Закрывать на постоянной основе аэропорты из-за беспилотников не нужно. Их прикрывает противовоздушная оборона. Наши радиолокационные станции видят дроны. Если они появляются в воздухе, то заметны на экранах как цель, тогда аэропорт закрывается. Если аэропорт не будет работать в принципе, то фактически противник добьется той цели, которую ставит», — сказал Юрий Кнутов. По его словам, атака беспилотников в Московской области нужна была, чтобы создать мнимый успех вокруг контрнаступления ВСУ. «Она предпринята, на мой взгляд, с целью отвлечь население Украины, их вооруженные силы от тех неудач, которые им сопутствуют сейчас в ходе контрнаступления. Как отметила замминистра Украины Анна Маляр, Россия наступает на купянском, краснолиманском, марьинском, авдеевском направлениях. На других участках у Украины есть лишь небольшое продвижение. Поэтому нужно как-то было пытаться переключить внимание на хоть какую-то победу. А какой она может быть? Удар беспилотниками по Москве, по военным объектам, а может быть, даже и по гражданским, чтобы вызвать панику в стране», — объяснил полковник в отставке. Эксперт не исключил, что беспилотники в Новой Москве были запущены диверсантами, которые находятся на территории России. «Есть информация, но она не проверена, что якобы помимо беспилотников был один квадрокоптер. Если это так, значит, его запускали уже с территории России. Это говорит о том, что здесь действует какая-то диверсионная группа, которая под видом беженцев приехала на территорию России и попыталась организовать диверсию, но безуспешно», — добавил собеседник агентства. Россия отразила террористическую атаку Киева по Московской области и Новой Москве. По данным Минобороны РФ, было поражено пять беспилотников. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил срочно решить вопрос о создании комплексной системы защиты Москвы на примере израильского «Железного купола», который позволяет сбивать ракеты.