Москалькова призвала наказать виновных в нападении на журналистку Милашину 04 июля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 + Татьяна Москалькова призвала наказать виновных в избиении журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На журналистку Елену Милашину напали в Чечне Виновные в нападении на журналистку Елену Милашину должны быть наказаны. С таким заявлением выступила Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя нападение на женщину. «Любые незаконные действия, угрожающие здоровью граждан, должны быть пресечены, а виновные — наказаны», — подчеркнула она. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее Москалькова направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру после нападения. Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне 4 июля. Виновные в нападении на журналистку Елену Милашину должны быть наказаны. С таким заявлением выступила Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя нападение на женщину. «Любые незаконные действия, угрожающие здоровью граждан, должны быть пресечены, а виновные — наказаны», — подчеркнула она. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее Москалькова направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру после нападения. Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне 4 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям