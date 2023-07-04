Москалькова призвала наказать виновных в нападении на журналистку Милашину

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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова призвала наказать виновных в избиении журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова Фото:
новость из сюжета
На журналистку Елену Милашину напали в Чечне

Виновные в нападении на журналистку Елену Милашину должны быть наказаны. С таким заявлением выступила Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя нападение на женщину.

«Любые незаконные действия, угрожающие здоровью граждан, должны быть пресечены, а виновные — наказаны», — подчеркнула она. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Москалькова направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру после нападения. Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне 4 июля.

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Виновные в нападении на журналистку Елену Милашину должны быть наказаны. С таким заявлением выступила Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя нападение на женщину. «Любые незаконные действия, угрожающие здоровью граждан, должны быть пресечены, а виновные — наказаны», — подчеркнула она. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее Москалькова направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокуратуру после нападения. Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне 4 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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